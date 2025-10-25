sábado 25  de  octubre 2025
Príncipe Andrés planea abandonar Royal Lodge tras renunciar a sus títulos

El príncipe Andrés también ha sido testigo de cómo su estandarte, que ondeaba en la Capilla de St. George del Castillo de Windsor, fue retirado

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

AFP/Marco Bertorello
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El resurgimiento de la polémica y cuestionable amistad entre el príncipe Andrés y el financista Jeffrey Epstein, luego de la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, continúa generando consecuencias.

Un reciente informe de The Telegraph reveló que el hijo de la reina Isabel II está en conversaciones con el equipo del rey Carlos III para abandonar Royal Lodge en Windsor Great Park, la mansión donde ha vivido desde 2003. Esta medida surge tras la renuncia del príncipe a sus títulos y posteriormente a que trascendiera que no paga el arrendamiento desde hace más de 20 años.

Una persona posa para una foto con un ejemplar del libro Nobodys Girl - A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice de Virginia Roberts Giuffre, en el centro de Londres el 21 de octubre de 2025, el día de su lanzamiento en el Reino Unido.
Publican las memorias póstumas de la acusadora del príncipe Andrés
El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, reacciona mientras visita el nuevo centro en James Place Newcastle, en Newcastle-upon-Tyne, noreste de Inglaterra, el 30 de abril de 2024.
Aseguran que el príncipe William prohibirá al príncipe Andrés asistir a su coronación

Según el tabloide británico, los funcionarios del Palacio de Buckingham instan a que se vaya voluntariamente, debido a que no puede ser desalojado según los términos de su contrato actual que señala que él y su familia pueden permanecer en la propiedad hasta 2078.

No obstante The Telegraph agrega que todo apunta a que el príncipe aceptará abandonar la mansión, pues en caso de hacerlo recibirá una compensación por los millones que ha gastado en obras de reforma y mantenimiento de la propiedad.

En la propiedad también vive Sarah Ferguson, exesposa de Andrés.

Acuerdo

Igualmente, una fuente cercana a la familia real aseguró que el príncipe solicitó que se le asegure que a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, se les mantendrá en sus hogares reales ubicados en el Palacio de St. James y el Palacio de Kensington, respectivamente.

Si el príncipe Andrés se muda, sería trasladarlo a una de las propiedades privadas del rey Carlos III, como Sandringham o Balmoral, donde podría vivir sin pagar alquiler y sin que esto suponga un gasto para los contribuyentes.

"Sin embargo, según se informa, Andrés quiere quedarse en Londres o Windsor, cerca de sus hijas. Una propiedad más pequeña en Windsor reduciría la reacción pública, pero requeriría un alquiler que podría tener dificultades para afrontar, mientras que su traslado al Castillo de Windsor o al Palacio de Buckingham podría generar críticas, ya que se le estaría recompensando en lugar de penalizar", reseñó People.

Existe un escrutinio público sobre el alojamiento subsidiado por los contribuyentes del príncipe Andrés, ya que Royal Lodge está arrendado a Crown Estate.

Retiro del escudo

El príncipe Andrés también ha sido testigo de cómo su estandarte, que ondeaba en la Capilla de St. George del Castillo de Windsor al lado del estandarte de William, príncipe de Gales, fue retirado.

El gesto es una medida reservada para casos de traición a la corona.

"Ha sido el británico The Sun el que muestra el hueco que ha dejado el estandarte en la Capilla de St. George, el templo por excelencia de la Casa Windsor y sede de los servicios religiosos de la solemne Orden de la Jarretera, la orden de caballería más antigua y prestigiosa del Reino Unido y en donde no participa desde el 2019", expuso la revista ¡HOLA!.

En dicha capilla se casó su hija, la princesa Eugenia, y es donde reposan los restos mortales de la reina Isabel II y el príncipe Felipe; y también sus abuelos, el rey Jorge VI y la Reina Madre.

