Julie Coker asume la dirección ejecutiva de NYC Tourism + Conventions

Por medio de un comunicado, Charles Flateman, vicepresidente ejecutivo de The Shubert Organization y presidente de la junta directiva de NYC Tourism + Conventions, manifestó su entusiasmo por el nombramiento de Coker, asegurando que llevará a la organización a un nuevo nivel.

"Julie es una reconocida experta en la industria y una líder con amplia experiencia, quien guiará tanto a NYC Tourism + Conventions como a la economía turística de la ciudad de Nueva York, valorada en 74 mil millones de dólares”, aseveró.

Asimismo, el ejecutivo agradeció a Nancy Mammana su entrega a NYC Tourism + Conventions.

"Quiero agradecer a Nancy Mammana, nuestra directora de marketing, por haber asumido, también, el cargo de directora ejecutiva interina durante los últimos cuatro meses, allanando el camino para una fluida transición".

Trayectoria

Coker ha ocupado cargos ejecutivos en los sectores de turismo y hospitalidad durante más de tres décadas; y actualmente, se desenvuelve como presidenta y directora ejecutiva de San Diego Tourism Authority (SDTA), donde dirige los esfuerzos de la organización para posicionar a San Diego como un destino de primer nivel para reuniones, convenciones, viajeros internacionales y visitantes vacacionales.

Y ha sido su liderazgo el que llevó a San Diego a consolidarse como uno de los destinos más destacados de Estados Unidos, alcanzando el tercer lugar a nivel nacional en índice de ocupación hotelera, con un 73,5% en el 2023.

"Durante su gestión, el negocio de grupos y convenciones de la ciudad superó los niveles de 2019, y la industria turística generó 14.300 millones de dólares en gasto de visitantes. Bajo el liderazgo de Coker al frente de SDTA, los empleos en el sector turístico regresaron a niveles previos a la pandemia, con más de 200.000 personas empleadas. El impuesto de ocupación transitoria del condado de San Diego generó más de 360 millones de dólares para los servicios regionales. Los programas de ventas y mercadeo de SDTA lograron un retorno de inversión de 30 a 1, el más alto en la historia de la organización, y la tasa de retención entre los miembros de SDTA alcanzó el 93%", informa un comunicado de prensa.

En enero del 2023, la ejecutiva fue nombrada miembro de la Junta Asesora de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, uniéndose a 31 líderes del sector turístico nacional para asesorar al Secretario de Comercio sobre las prioridades de viaje.

Además, forma parte de las juntas ejecutivas de la U.S. Travel Association and Visit California, así como de las juntas de Meeting Professionals International, la San Diego Regional Chamber of Commerce, la San Diego Regional Economic Development Corporation, la San Diego Lodging Association y Sharp Health Care.

Tras su nombramiento, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, expresó que Coker será una adición importante para que la ciudad continúe destacando.

"Nuestros mejores días aún están por llegar, y con Julie Coker al mando, sé que nuestra ciudad alcanzará nuevas alturas y volverá a romper récords de turismo. Con una trayectoria comprobada transformando las principales ciudades del país en centros turísticos, Julie está preparada para mostrarle al mundo qué hace especial a nuestra ciudad. Julie entiende que cuando nuestra economía turística prospera, toda la ciudad prospera, generando miles de empleos y miles de millones de dólares. Estoy entusiasmado por dar la bienvenida a Julie y observar cómo continúa trayendo cada rincón del planeta a la capital del mundo: la ciudad de Nueva York”.