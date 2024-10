Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA Shakira anuncia nuevas fechas de "Las Mujeres Ya No Lloran" por Norteamérica

Good News Tour

El cantante Sam Rivera llega al Kaseya Center el 29 de octubre como parte de su gira Good News Tour. La cita es a las 7:00 p.m., y las entradas pueden adquirirse a través de la página kaseyacenter.com.

Artes Visuales

Exposición en Artefactus

En Diversidad: pequeño formato para todos los gustos un grupo de artistas crean grandes composiciones en un espacio muy pequeño, explorando nuevas técnicas, nuevos colores, nuevas expresiones. La muestra se puede disfrutar desde el 18 de octubre al 24 de noviembre de 2024 en el centro cultural Artefactus Cultural Project,12302 SW 133rd Ct, en Miami. Para más información, llame al (786) 704-5715.

Cine

11º Miami Film Festival GEMS

La onceava edición del Miami Film Festival GEMS, el cual forma parte del renombrado Festival de Cine de Miami (MFF) del Miami Dade College (MDC), se llevará a cabo desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, y presentará 30 películas de más de 15 países, entre las que destacan The Room Next Door, Emilia Pérez, Maria, The Brutalist y A Real Pain.

The Rocky Horror Picture Show

El Pinecrest Garden invita a los fanáticos del Halloween a la proyección de la película clásica de culto The Rocky Horror Picture Show. Quienes deseen asistir podrán usar sus mejores trajes para conmemorar la noche de brujas y participar en un concurso de disfraces. La proyección inicia a las 7:00 p.m., y deben registrarse en el sitio web. Las entradas oscilan desde los 12 dólares.

Escena

La calle de los fantasmas

El Teatro 8 presenta el domingo 27 de octubre la obra infantil La calle de los fantasmas, una pieza sobre la amistad, el amor y el coraje para enfrentar los miedos y perseguir tus sueños. La producción está dirigida por Sara Miyares, y la cita es a las 11:00 am.

La Señora de La Habana

Continúa la temporada de La Señora de La Habana, una comedia que cautiva a través de la historia de una familia que se reencuentra en Estados Unidos tras 20 años de separación. La pieza está protagonizada por Marta Velasco, Reina Ivis Canosa y Alicita Lora, y dirigida por Marcos Casanova. Estará disponible en el Teatro Trail hasta el 30 de noviembre.

El premio gordo

En su segunda temporada, El premio gordo llega al Teatro Trail. Aunque la mayoría de las personas que gana la lotería cobra el premio, Richard está dudando. ¿Cómo crees que su familia va a reaccionar? ¿Y tú que harías si te ganas El Premio Gordo?. La obra se presentará los días 27 de octubre, 3 de noviembre y 10 de noviembre a las 5:00 p.m..

Letras

Taller de lectura La Generación del 98: narrativa y teatro

El Círculo Leer y Crecer e HISTEPA invitan al taller de lectura La Generación del 98: narrativa y teatro, un encuentro en el que se abordará el estilo de los escritores y artistas que conforman la Generación del 98, surgida en España a fines del siglo XIX y principios del XX. La cita es todos los miércoles de octubre a las 6:00 p.m., en el Teatro Trail.