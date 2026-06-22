Julio Caesar presenta "Proyectando", nuevo álbum de estudio

LOS ÁNGELES.- Julio Caesar presenta oficialmente Proyectando, su nuevo álbum de estudio. Una producción compuesta por 13 temas inéditos escritos por él mismo que muestran una faceta más personal y madura dentro de su carrera.

Julio Caesar ha construido una propuesta que conecta con nuevas generaciones a través de composiciones que nacen de experiencias cercanas y emociones cotidianas.

Con Proyectando, el cantante continúa consolidando su identidad artística, apostando por canciones donde el amor, la nostalgia, la incertidumbre y el crecimiento personal toman protagonismo.

Temas principales

El focus track del álbum es replica, una canción que aborda los recuerdos que permanecen después de una relación y cómo ciertas personas dejan una huella imposible de reemplazar. A través de una interpretación íntima y una producción que permite que la letra ocupe el centro de la historia, Julio Caesar entrega uno de los temas más personales del proyecto.

El video oficial de replica mantiene un enfoque sencillo y cercano, permitiendo que las emociones y el mensaje del tema sean los verdaderos protagonistas. Proyectando llega después de una etapa importante para Julio Caesar, quien recientemente abrió varias fechas de la gira de Iván Cornejo por Estados Unidos y continúa posicionándose como una de las voces jóvenes más interesantes dentro de la música mexicana.

El artista también viene de lanzar proyectos como el EP Enero y el sencillo regalametutiempo, además de presentarse con éxito en escenarios como The Roxy de Los Ángeles.

Con este nuevo álbum, Julio Caesar ofrece una colección de canciones que funcionan como una ventana a sus pensamientos, experiencias y evolución artística, reafirmando su compromiso con la composición y con las historias que han conectado con su audiencia desde el inicio de su carrera.