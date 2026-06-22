lunes 22  de  junio 2026
TENSIÓN

EEUU denuncia intento iraní de infiltrar a miembro de la Guardia Revolucionaria como técnico del equipo de fútbol

Markwayne Mullin no mencionó el nombre de la persona a la que se le negó viajar a EEUU desde México, pero aseguró que tenía "vínculos directos" con la Guardia Revolucionaria Islámica

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.

OLIVER CONTRERAS/AFP

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, declaró a Fox News que un individuo con vínculos directos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) intentó abordar el vuelo de la selección iraní que se dirigía a Los Ángeles desde México para el partido del domingo contra Bélgica en la Copa del Mundo . La federación iraní de fútbol negó esto el domingo.

Mullin declaró a Fox News que la mayoría de los equipos viajan con alrededor de 120 personas, pero que Estados Unidos había aceptado a 53 en el caso de Irán. Añadió que el resto de las personas para las que Irán intentó obtener visas tenían "vínculos directos con la Guardia Revolucionaria y no forman parte de su grupo de viaje habitual".

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Mullin no mencionó el nombre del hombre, pero dijo que tenía "vínculos directos" con la Guardia Revolucionaria Islámica, algo que la federación iraní ha rechazado de plano.

"Cuando comenzamos a investigar sobre él, solo llevaba en su puesto desde 2022, y no le permitimos abordar el avión. El sujeto que intentaba subir al avión ayer tenía vínculos directos con la Guardia Revolucionaria Islámica."

A once miembros de la delegación iraní para el Mundial se les ha denegado la visa para entrar en Estados Unidos.

FUENTE: Redacción

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