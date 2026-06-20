Yamila Guerra presenta "Limonada", un homenaje contemporáneo a la música cubana

Los Ángeles, California. - La cantante, actriz, productora y empresaria cubana Yamila Guerra , presenta Limonada, su más reciente producción discográfica, un álbum que celebra la riqueza de la música popular cubana a través de una propuesta fresca, vibrante y profundamente arraigada en sus tradiciones.

Producido por el compositor, director de orquesta, productor discográfico y ganador del Latin GRAMMY®, Dr. Yalil Guerra, Limonada reúne ocho temas que recorren diversos géneros de la música cubana y caribeña, ofreciendo una experiencia sonora llena de sabor, energía y autenticidad.

El álbum cuenta con la participación especial de dos agrupaciones emblemáticas de la cultura musical cubana: Los Papines, legendarios maestros de la percusión afrocubana, y Changüí de la Maya, reconocidos exponentes de una de las manifestaciones musicales más antiguas y genuinas del oriente cubano. Sus colaboraciones aportan una dimensión única al proyecto, tendiendo un puente entre la tradición y la contemporaneidad.

Entre salsa, mambo, changüí, cha cha chá y otras influencias afrocubanas, Limonada refleja la identidad artística de Yamila Guerra, una intérprete con más de tres décadas de trayectoria internacional, cuya carrera ha estado marcada por su compromiso con la preservación y difusión de la cultura cubana.

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"Limonada es un álbum muy personal para mí. Es una celebración de mis raíces, de mi familia y de la música con la que crecí. Trabajar junto a mi hermano Yalil y contar con artistas tan importantes como Los Papines y Changüí de la Maya ha sido un privilegio inmenso. Deseo que este disco invite al público a bailar, sonreír y reconectarse con la alegría que transmite nuestra música", expresó Yamila Guerra.

Con Limonada, Yamila Guerra reafirma su compromiso de llevar la esencia de la música cubana a nuevas generaciones y audiencias internacionales, ofreciendo un proyecto que combina excelencia artística, tradición y una visión contemporánea.

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