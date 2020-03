Jungle Island y Miami Seaquarium cierran por Covid-19

Miami Seaquarium Espectáculo de los delfines en el Miami Seaquarium. GISELLE SANRALUCCI

Por otra parte, el Jungle Island, incluidos Kids Research Environment & Wildlife (K.R.E.W.) y My Mini & Me in the Jungle, aseveró la suspensión de sus atracciones hasta nuevo aviso. "Nuestra prioridad más alta en este momento es garantizar la salud y el bienestar del público en general, nuestros empleados y nuestra querida familia de animales. Por eso, tomamos la decisión de cerrar temporalmente el parque a partir del lunes", declaró Curtis Crider, presidente y director administrativo, quien agregó que los centros estarán cerrados hasta nuevo y que además continuarán evaluando la situación de la pandemia.