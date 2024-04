Kalimba rompe el silencio ante caso de presunto agresión sexual

"No hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso, por lo cual no podemos hablar más. El juez me pidió que no hablara mucho más del tema; a ambas partes nos dijo eso", dijo al salir de la audiencia en México.

Asimismo, señaló que respeta a las autoridades y confía en el proceso que se desarrolla. "Yo respeto lo que el juez diga, estoy confiado en lo que viene, las cosas se están haciendo como se tienen qué ser".

Kalimba también aseveró que atraviesa este proceso con fe y expresó a sus fans que tratará de cumplir con sus compromisos profesionales, pues no le fue prohibida la salida del país.

"Con amor, fe, estando unidos, estando juntos, así es como se manejan las cosas. Ahí estaré para todos mis fans y todo mi público de Estados Unidos. Allá me verán cantando justamente".

Caso contra Kalimba

Por su parte, Eliser García, abogado del cantante, se pronunció sobre las investigaciones. "Es un proceso natural el estándar de pruebas que pide ahora la ley en materia, es mínimo para llegar a esta segunda parte del procedimiento, lo que viene es una etapa complementaria de investigación".

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la denuncia de Galindo, quien participó en el reality La Voz: México y expuso que Kalimba la tocó indebidamente en dos oportunidades.

Esta no es la primera vez que el artista enfrenta una acusación de agresión sexual.

En 2011 fue arrestado en Texas y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas, pues fue solicitado por presuntamente haber violado a una adolescente de 17 años tras un concierto en Quintana Roo. Sin embargo, el juez dictaminó que no habían pruebas suficientes y retiró los cargos.