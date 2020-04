La agenda es la siguiente:

La ganadora de 4 Latin Grammys , quien recientemente lanzó su sencillo “La Libreta” el cual cuenta con más un millón de visualizaciones en la plataforma YouTube, sigue conectada de una manera única con su público durante esta cuarentena, algunos de los invitados para esta dinámica e innovadora manera exclusiva de conectar en este momento especial son los siguientes: Leila Cobo VP Senior Editor Billboard Latin Music, Joy (Jessy & Joy), Mon Laferte, Dr. Miguel Vázquez (Psicólogo), entre otros.

Kany García por su parte comentó: “En tiempos donde el mundo que conocíamos es otro, donde lo que nos era natural se vuelve imposible, como un abrazo, un concierto, una cena de amigxs! Hoy es un proceso duro y lleno de reinvención. En estas semanas he estado en silencio conmigo y a la vez sintiéndoles presente en esta distancia obligatoria. He recibido mensajes llenos de tanto cariño, a través de las redes sociales, que he decidido dejarles entrar a mi mundo en estos días, a mi nueva realidad; a mi casa, generando así diversos contenidos que nos hagan pasar esta etapa como hemos pasado todas, juntos de la mano. Les invito a que sigan mi canal de YouTube y mis plataformas Facebook e Instagram para compartir de lunes a viernes a las 7pm (hora de Puerto Rico) algunas de mis pasiones como la gastronomía, el vino, la música, el ejercicio, las conversaciones entre gente que admiro... Me hace ilusión los días que se avecinan, les invito a que me acompañen”.