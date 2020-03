Kany García: "Son días de mucha reflexión, de frenar la velocidad con la que vivíamos"

Con conciertos y festivales virtuales o con simples transmisiones en vivo, los artistas alrededor del mundo se han unido para intentar llevar algo de aliento y esperanza en estos tiempos de confinamiento impuesto.

Las redes sociales han sido clave para mantener la comunicación en estos momentos de distanciamiento social. Y famosos como la cantautora Kany García recurren a éstas para mostrarnos qué hacen y cómo se están sobreponiendo a la crisis. Campañas como #TodosJuntos o #YoMeQuedoEnCausa han inundado las redes con el propósito de concientizar sobre la gravedad del asunto de alcance global.

Kany García pasa la cuarentena en su nuevo hogar en Puerto Rico. La cantautora aprovecha este tiempo para tomar calma y disfrutar de los pequeños detalles como la alegría de acomodarse en su nueva casa.

“Les saludo desde el patio de casa, en Puerto Rico. Estos días han sido bien complejos para todos, días de mucha reflexión, de vernos obligados a paralizar la velocidad con la que estábamos viviendo y de disfrutar de los detalles que a veces o no teníamos el tiempo o sencillamente no parábamos para verlos. Desde las cosas más básicas como tener una charla con un amigo, hasta extrañar un abrazo o visitar a la gente que uno ama, y también mirar hacia adentro”, expuso la artista puertorriqueña en un video que grabó para DIARIO LAS AMÉRICAS.

Realizar su mudanza ha mantenido a García ocupada, pero consciente de la crisis global que enfrentamos. Y entre colocar muebles, organizar armarios y pintar paredes, encuentra tiempo para leer y ver televisión. Todo esto ya le dejó una nueva melodía, sobre la cuál no compartió detalles.

“Yo me he entretenido haciendo de todo un poco, me he estado mudando a mi casita, entonces ha habido entretenimiento, pero ha sido una mudanza sin ayuda profesional, porque uno no puede exponerse a nadie, así que ha sido muy complicado. Me he mantenido haciendo mucho ejercicio: montando mueble, pintando, haciendo de todo. También leyendo y componiendo, escribí una canción esta semana. Además, viendo un poco de Netflix y las diferentes plataformas que uno a veces abandona cuando está viajando mucho”, dijo.

Embed

Este fin de semana, García compartió en su perfil de Instagram cómo había aprovechado este fin de semana de cuarentena: una nueva canción, apartó ropa para donar y finalizó su lista de documentales pendientes.

“Más que todo, intento ser solidaria a través de las redes, dando aliento y ánimo a la gente que se las ven mucho más difícil que uno, que viven en espacios sumamente pequeños, que tienen una gran incertidumbre por sus trabajos, por su economía, por todo. Así que también estoy tratando de echar una mano de solidaridad por medio de las redes sociales. Les envío un abrazo grande y mucha fortaleza en estos momentos”.

Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, hasta el domingo 29 de marzo la Isla del Encanto registra 127 casos confirmados de COVID-19 y cinco muertes.