Cannes se prepara para una edición llena de glamour y acento español

El director español Pedro Almodóvar y la actriz Penélope Cruz posan en la alfombra roja de la 38ª gala de los Premios Goya en Valladolid, el 10 de febrero de 2024.

CANNES.- El Festival de Cannes ultimó este lunes los preparativos para su 79ª edición, repleta de estrellas, como Javier Bardem, Adam Driver y Scarlett Johansson, y con tres películas españolas en liza por la Palma de Oro, una de ellas de Pedro Almodóvar.

La Croisette, el famoso paseo marítimo de la localidad francesa, se llenará a partir del martes de grandes nombres del cine, como la pareja española Javier Bardem y Penélope Cruz —que participan por separado en dos filmes en competición—, o las actrices Cate Blanchett, que dará una masterclass, o Demi Moore, miembro del jurado.

También brillarán en la alfombra roja del festival de cine más importante del mundo los estadounidenses Adam Driver y Scarlett Johansson, protagonistas del thriller Paper Tiger, de James Gray, un asiduo de la competición.

Los equipos de la organización ya colgaron el domingo en el Palacio de Festivales el inmenso cartel oficial del certamen, protagonizado por Thelma y Louise, las heroínas del road movie feminista de Ridley Scott interpretadas por Geena Davis y Susan Sarandon.

El colectivo feminista 50/50, que milita por una mayor inclusión en el cine, criticó el cartel y lo consideró una forma de feminism washing, teniendo en cuenta que sólo cinco directoras están en competición, de las 22 películas en liza.

"Política de cuotas"

"En ningún momento elegimos a Geena Davis o Susan Sarandon o la película de Ridley Scott como cartel para, supuestamente y sin mucho esfuerzo, darnos una imagen feminista", reaccionó este lunes el delegado general del festival, Thierry Frémaux.

El colectivo 50/50 firmó en 2018 una especie de documento estatutario con la muestra, pero "en ningún momento esta carta menciona la paridad en la selección. En ningún caso debe haber una política de cuotas", insistió Frémaux, añadiendo que la paridad está en "los jurados y los órganos".

Entre las 22 cintas que aspiran al máximo galardón figuran directores asiduos a la muestra como el japonés Hirokazu Kore-eda o el rumano Cristian Mungiu —con sendas Palmas de Oro—, así como el ruso Andrey Zvyagintsev, recompensado múltiples veces.

También competirán por primera vez una decena de cineastas, en una muestra que a menudo es criticada por tener su círculo de favoritos.

El cine español pisará fuerte con tres candidatas, una cifra histórica para la cinematografía de ese país.

El veterano Pedro Almodóvar aspira por séptima vez a la Palma de Oro con Amarga Navidad, sobre un director —su alter ego— que ha perdido la inspiración. Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido, con Bardem interpretando a un famoso cineasta que le ofrece un papel a su hija, actriz.

La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entrelaza las historias de tres hombres homosexuales en tres épocas diferentes, a partir de una obra inacabada de Federico García Lorca, con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto.

Esta participación histórica "habla del buen momento que atraviesa el cine español", dijo Almodóvar tras anunciarse las obras de la selección.

El jurado, presidido por el surcoreano Park Chan-wook, anunciará el 23 de mayo su palmarés y a la sucesora de Un simple accidente, del iraní Jafar Panahi.

El cineasta surcoreano dijo, en una entrevista con AFP, que le gustaría premiar películas que "perduren 50 o 100 años" e insistió en que una obra debe juzgarse por "sus propios méritos", sin tener en cuenta "factores externos" como "la nacionalidad, el género, la ideología política".

Artistas comprometidos

La actualidad geopolítica, especialmente los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, volverá a reflejarse en el día a día del festival, máxime este año que cuenta con artistas tan comprometidos como Bardem o el escocés Paul Laverty, guionista de Ken Loach y miembro del jurado de esta edición.

"Cannes es político cuando las películas son políticas", declaró en abril Frémaux, respondiendo a las críticas contra la Berlinale, acusada este año de no querer alzar la voz ante la guerra en Gaza.

El cine latinoamericano, pese a estar ausente en la competición, sí que está presente en otros apartados y especialmente en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia, de la mano de dos directoras: Valentina Maurel, de Costa Rica, con Siempre soy tu animal materno, y la chilena Manuela Martelli, con El deshielo.

FUENTE: AFP