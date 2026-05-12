martes 12  de  mayo 2026
MÚSICA

Sony Music compra catálogo musical que incluye éxitos de Beyoncé y Leonard Cohen

El Financial Times informó que el acuerdo está valorado en unos 4.000 millones de dólares, citando a una persona familiarizada con la operación

Beyoncé acepta el premio Álbum del Año por Cowboy Carter en el escenario durante la 67.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Beyoncé acepta el premio Álbum del Año por "Cowboy Carter" en el escenario durante la 67.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Kevin Winter/Vía Getty Imager

NUEVA YORK.- Sony Music comprará los derechos de canciones icónicas de Beyoncé, Leonard Cohen y otros gigantes de la música a la gestora de inversiones Blackstone, en un acuerdo valorado en unos 4.000 millones de dólares. La compra del catálogo de Recognition forma parte de la asociación de Sony con la entidad de inversión singapurense GIC.

El Financial Times informó que el acuerdo está valorado en unos 4.000 millones de dólares, citando a una persona familiarizada con la operación.

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La transacción deja a Sony en condiciones de recibir pagos por reproducciones en streaming de éxitos que van desde Don’t Stop Believin", de Journey, y Single Ladies (Put A Ring On It), de Beyoncé, hasta Bad Romance de Lady Gaga y Hallelujah de Leonard Cohen.

Recognition —originalmente Hipgnosis Songs Fund— salió a bolsa en 2018 antes de ser adquirida en 2024 por 1.600 millones de dólares por la gestora de activos estadounidense Blackstone, que le dio su nuevo nombre.

El acuerdo "arroja un resultado sólido para Blackstone y nuestros inversores y representa un nuevo voto de confianza en los derechos musicales como una clase de activos consolidada", declaró Qasim Abbas, director gerente sénior de Blackstone.

El presidente de Sony Music, Rob Stringer, afirmó de su lado: "Estamos muy orgullosos y entusiasmados de representar este increíble catálogo de algunas de las mejores canciones de la historia del pop mediante esta adquisición trascendental".

FUENTE: AFP

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