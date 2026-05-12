martes 12  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Confirman que Miley Cyrus recibirá estrella en el paseo de la fama de Hollywood

La actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace hablarán en la ceremonia, que será presentada por la estrella de iHeart Media, Ellen K

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de Hannah Montana de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026.&nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California, el 23 de marzo de 2026. 

AFP/Valerie Macon
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Miley Cyrus recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el viernes 22 de mayo. La actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace hablarán en la ceremonia, que será presentada por la personalidad de iHeart Media, Ellen K.

La estrella de Cyrus, la número 2845 en ser entregada, estará ubicada en el 7011 de Hollywood Blvd., en Hollywood. La ceremonia se transmitirá en vivo en su sitio web.

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"Miley merece este reconocimiento, ya que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Generaciones de niñas han crecido viéndola evolucionar, encontrando inspiración en su trayectoria y su creatividad audaz", declaró Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama.

Reacción

Tras el anuncio, Miley recurrió a Instagram para celebrar junto a sus fans.

"Es un honor recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville siendo niña, mi familia se alojaba en un hotel de Hollywood Boulevard y yo salía a caminar por la noche con mi padre, cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Óscar y artículos de Marilyn Monroe", escribió la estrella.

La Cámara de Comercio de Hollywood administra el Paseo de la Fama de la ciudad de Los Ángeles.

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