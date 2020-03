Karina Pavone: "Quiero llevar a las escuelas un programa de prevención"

La causa que defiende la organización que ahora preside le conmueve como madre y también como psicóloga clínica que reconoce la importancia de resguardar la infancia, una etapa vulnerable que requiere de atención para que de ella surjan adultos sanos que aporten a la sociedad.

“Como mamá me motiva hacer el trabajo que hacemos aquí con los niños para la prevención del abuso y el maltrato infantil. Es una causa que me motiva, por eso quise venir a hacer este trabajo por la historia que tiene esta organización tan bonita y el trabajo tan importante que se realiza aquí”, expresó.

“Mi entrenamiento como psicóloga me da la ventaja de identificar señales de abuso y maltrato. También me sirve para trabajar las familias que han pasado por esas situaciones, me permite entender mejor la parte programática de la organización, no solamente la administrativa”, agregó.

Después de graduada, Pavone dio sus primeros pasos profesionales trabajando en el campo del activismo.

“Empecé en una organización que brinda servicios a personas con sida. En esa época, era un trabajo muy fuerte, porque en aquel entonces las personas morían a causa de esa enfermedad; ahora la vida es diferente para quien tiene ese diagnóstico. Poco de después de graduarme con mi maestría, fui a trabajar a una compañía privada como consultora en un programa de ayuda a empleados.

Pero a raíz de los atentados terroristas a las torres gemelas en la Gran Manzana, Pavone quiso cambiar de giro.

“Fue durante la época de la tragedia del 9/11 y fue muy duro trabajar ahí brindando apoyo a esas compañías que tenían sedes en Nueva York. Después del 9/11 decidí que necesitaba un break (descanso) de ese tipo de trabajo. Y tuve la suerte de conseguir un trabajo en Miami Dade College. Allí estuve 16 años y medio, primero haciendo evaluaciones para supervisores de los departamentos de Policía y luego en la administración de la escuela de estudios profesionales y continuos”, contó la argentina, quien hace 38 años vive en los Estados Unidos.

Su misión

Luego de dedicar casi 17 años de su vida laboral a esa institución académica, Pavone decidió que era hora de volver a formar parte de las causas altruistas.

“Después de haber hecho esa labor por casi 17 años en una institución que amo muchísimo y a la cual estoy muy agradecida por todas las bonitas experiencias, decidí que era el momento de regresar a mis raíces, a mi trabajo en la comunidad y de buscar una oportunidad en una organización sin fines de lucro. Y aquí estoy”.

Ahora, como presidenta de Amigos for Kids, Pavone se propone expandir el trabajo comunitario que esa organización ha desarrollado a favor de la niñez a lo largo de 29 años, desde su fundación en 1991.

“Me gustaría trabajar directamente con los niños en las escuelas, enseñarles cómo protegerse. Hay muchas formas de maltrato, no siempre viene de los padres o de quienes los cuidan, también puede venir de un extraño; está el tema de bullying, de tráfico humano. Y es bueno que los niños sepan cómo estar más seguros y al tanto de los peligros que existen. Esa es una de las metas que tengo: llevar a las escuelas un programa de prevención”, señaló.

“También me gustaría expandir los programas que tenemos actualmente para incluir un componente de buena nutrición y actividad física. Eso va en conjunto con lo que es fomentar una familia saludable, un niño saludable. Ese es otro de mis propósitos”.