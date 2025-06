Karol G deslumbra en la Semana de la Moda de París

Karol G Captura Karol G llega al desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París. Captura de pantalla/Instagram/@karolg

"Combinó su atuendo con botas blancas vaqueras, su cabello recogido de forma elegante y con un pequeño rizo en la frente con forma de beso, uno de los estilos favoritos de las famosas esta temporada y que vimos en repetidas ocasiones en la gala del Met este año", reseñó People en Español.

La medellinense estuvo sentada en primera fila, junto a Beyoncé, Jay-Z, Bradley Cooper, J-Hope, A$AP Nast y Future, entre otras estrellas.

Maternidad

Recientemente, la cantante concedió una entrevista a la periodista Cristina Saralegui en la que abordó algunos detalles de su relación con Feid, entre esos el sueño de poder convertirse en madre.

"A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo", explicó Karol.

También detalló sus cambiantes planes sobre la cantidad de hijos que le gustaría tener con Feid. "Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de fútbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer ojos al mundo", añadió.

Sin embargo, Karol G dejó claro que, antes de dedicarse por completo a la maternidad, tiene ambiciosos proyectos musicales pendientes.

"En sí no me he dado esa oportunidad, todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que todavía quiero hacer antes de dedicarme 100 % a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma", compartió.