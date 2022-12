Karol G estrena el tema La vida es una de la película animada Puss in Boots: The Last Wish (Gato con botas: el último deseo).

MIAMI.- Karol G estrenó La vida es una, canción escrita e interpretada por la colombiana para la película animada Puss in Boots: The Last Wish (Gato con botas: el último deseo).

Disponible en todas las plataformas musicales, el nuevo tema coescrito por Ovy On The Drums cuenta con un videoclip alusivo al largometraje de DreamWorks Animation, que llegará a las salas de cine este 21 de diciembre.

"La canción es el título final original de Puss in Boots: The Last Wish y celebra los temas de la película de vivir cada día al máximo. El tema fue coescrito y producida por Ovy On The Drums, colaborador de Karol G desde hace mucho tiempo, y marca el primer disco en solitario de la colombiana para una imagen en movimiento. La banda sonora de la película se estrenará el 16 de diciembre y llegará a los cines de Estados Unidos esta Navidad", detalló la producción, a través de un comunicado.

Embed

Sobre Puss in Boots: The Last Wish

La película de DreamWorks Animation narra la nueva aventura de Puss in Boots (el gato con botas) donde el personaje animado descubre que, después de sus valientes travesías a lo largo del tiempo, ya solo le queda una vida.

El filme cuenta con la participación del actor español Antonio Banderas, como la voz del gato notorio, junto a la actriz mexicana Salma Hayek, como su expareja y némesis, Kitty Softpaws.

