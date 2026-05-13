Karol G honrada con Premio Internacional de Excelencia Artística en los AMAs

MIAMI.- La estrella colombiana Karol G recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en la 52ª edición de los American Music Awards (AMAs). Además, CBS y Dick Clark Productions también confirmaron que la intérprete tendrá una presentación musical en la ceremonia.

El reconocimiento que la medellinense recibirá honra a los artistas cuya música e influencia cultural logra trascender mundialmente, inspirando y conectando con nuevas audiencias.

El robo en octubre de una serie de joyas de la Corona del siglo XIX, valoradas en más de 100 millones de dólares, conmocionó a Francia

Ahora, Karol G se une a la selecta lista de artistas que han sido reconocidos con dicho premio como Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart. La última vez que se entregó fue en 2009 a Whitney Houston.

“Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes”, aseveraron Barry Adelman (evp de televisión) y Alexi Mazareas (svp de programación y desarrollo de Dick Clark Productions), productores ejecutivos de los AMAs, en un comunicado conjunto.

“Nos enorgullece homenajear a Karol G con el Premio Internacional de Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”.

Historia

En abril, Karol G marcó un hito al ser la primera artista latina en encabezar Coachella. En su segundo fin de semana, la artista anunció su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, que comienza el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, y promete, por ahora, 63 shows confirmados en estadios de todo el mundo.

Los AMAs 2026 se transmitirán el Día de los Caídos, el 25 de mayo, en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas a través de CBS y Paramount+ a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT.

La actriz y rapera Queen Latifah será la presentadora de la premiación.