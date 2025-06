Karol G habla de Feid y familia en "El Show de Cristina"

La colombiana abordó por primera vez y con gran apertura su discreta relación con el también cantante Feid, confesando públicamente su deseo de formar una familia junto al artista urbano.

"A mí me habían preguntado como mamá, pero no como abuela, pero sí, me veo como abuela, es que somos (con Feid) de familia tradicional colombiana, entonces si me veo así, no sé en qué momento, pero me veo", explicó Karol.

Maternidad

La cantante incluso detalló sus cambiantes planes sobre la cantidad de hijos que le gustaría tener con Feid. "Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de fútbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer ojos al mundo", añadió.

Sin embargo, Karol G dejó claro que, antes de dedicarse por completo a la maternidad, tiene ambiciosos proyectos musicales pendientes.

"En sí no me he dado esa oportunidad, todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que todavía quiero hacer antes de dedicarme 100 % a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma", compartió.

El regreso de show

El Show de Cristina, que originalmente cautivó a la audiencia entre 1989 y 2010, se consolidó como un pilar de la televisión hispana, entrevistando a figuras de la talla de Shakira, Selena Quintanilla, Gloria Estefan, y Celia Cruz.

El emotivo regreso de Saralegui se da tras una abrupta salida del aire en 2010, una decisión empresarial que, según la propia conductora, impactó profundamente a su equipo.

El retorno de la presentadora se hizo realidad gracias al expreso interés de Karol G, quien manifestó haber crecido viendo el programa y soñado con ser parte de él.

"Tengo un sueño muy especial. Crecí viendo tus entrevistas, fueron una ventana grandísima para muchos artistas latinos en el mundo", expresó la colombiana, explicando su elección de este emblemático espacio para la primera entrevista de Tropicoqueta.

Sobre el Álbum

Durante el programa, Karol G profundizó en el proceso creativo de su álbum Tropicoqueta, lanzado el 20 de junio. Afirmó que el disco es una poderosa reafirmación de sus raíces culturales, destacando la omnipresencia de las congas en el 90% de sus temas.

También compartió la complejidad de producir el sencillo Ese hombre es malo, que incluyó una orquesta sinfónica de 57 músicos.

El álbum no solo explora sonidos tropicales, sino que busca encapsular la alegría, el orgullo y la riqueza de la cultura latina.

"Más allá de hablar solo de sonidos tropicales, es de toda la alegría que carga el corazón, de andar por el mundo, de conocer el mundo y de reivindicar como nuestra cultura cada lugar al que voy", concluyó la cantante.