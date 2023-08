Karol G lanza su disco "Mañana Será Bonito (Bichota season)"

El álbum está conformado por 10 canciones, entre ellas destacan colaboraciones con Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma. Además del remix de su éxito Provenza y el reciente lanzamiento de la canción S91, inspirado en el salmo 91 de la biblia y producido en colaboración con Ovy on the Drums, informó la revista Billboard.

"… Este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia MAÑANA SERÁ BONITO BICHOTA SEASON 11 de Agosto", compartió Karol G hace unos días en sus redes sociales sobre el lanzamiento.

Previo al inicio del primer concierto de su tour en Norteamérica, la colombiana confesó que había dejado programado un post en sus redes sociales con motivo del lanzamiento del álbum.

"Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour… Qué momento tan especial… 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo", escribió la artista.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la medellinense, también explicó en el post que el sencillo Mi ex tenía razón es de sus favoritos. "Ésta canción es mi bebe. Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla, te amo!", agregó en la publicación que comparte un clip del video de la canción.

Mañana Será Bonito (Bichota Season) sigue a su álbum Mañana será bonito, material que estrenó en febrero de este año y que rompió récords.

La gira de Karol G tiene 15 fechas en ciudades como Pasadena, Miami, Houston y Dallas, y cierra el 28 de septiembre en el Gillette Stadium en Boston.

FUENTE: REDACCIÓN