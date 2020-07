Karol G: "No quise que la noticia fuera el virus y no mi canción"

"Hace dos semanas, casi tres, me di cuenta que tenía el covid, pero no lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de mí, no quería preocupar a nadie", dijo las primeras de cambio.

No obstante, Karol G señala motivos profesionales como una de las razones que también la llevaron a tomar la decisión de mantener el resultado oculto.

"(No lo quise hacer público) porque salía mi sencillo y ya estaba programado y no quería que la noticia fuera el virus y no mi canción", agregó.

La vocalista se quejó la falta de privacidad que da la fama. "Lamentablemente uno intenta tener cosas personales, pero como sea se hacen públicas".

Asimismo, compartió con los seguidores su experiencia con la enfermedad.

"Tuve el covid, fue difícil, fue supe doloroso. Hoy (ayer) me hice la prueba y espero que esté negativa", expresó.

Anuel AA y Karol G AP Anuel AA, a la izquierda, y Karol G cantan juntos en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 25 de abril del 2019 en Las Vegas. AP/Eric Jamison/Invision

Karol G también se refirió a la salud de su pareja, el también cantante Anuel AA.

"Anuel AA se hizo la prueba y salió negativo y tomé mi decisión e hice mi cuarentena porque él es una persona muy alérgica a las medicinas", relató.

Karol G se despidió del live no sin antes enviar un mensaje sobre el covid 19.

"Cuídense, es algo que es una realidad (...) lo mío no fue a mayores, pero sé de personas a las que les ha ido muy mal", puntualizó.

La intérprete de éxitos de música urbana agradeció la preocupación y amor que ha recibido de parte de sus fans.