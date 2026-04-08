miércoles 8  de  abril 2026
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Karol G posa para Playboy y desnuda su alma

La portada antecede a la esperada presentación de Karol G en el festival de Coachella, donde se convierte en la primera artista latina en cerrar el espectáculo

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Karol G sorprendió a sus seguidores al posar para la portada de la reciente edición de la revista Playboy. La revista contempla una serie de fotografías en las que la artista colombiana luce sensual, atrevida pero también dejando mucha a la imaginación.

En la entrevista que acompaña a las imágenes, La Bichota confesó que cuando se le propuso la sesión solo lo consultó con una persona: su paisana Sofía Vergara.

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"La llamé y le dije: ‘Si me dices que no lo haga, no lo haré’", recordó.

A lo que la actriz le respondió: "‘Mijita, ¿con ese cuerpo?. Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘Ca–jo, ¿por qué no posé aquella vez?’".

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La portada antecede a la esperada presentación de Karol G en el festival de Coachella, donde se convierte en la primera artista latina en cerrar el importante espectáculo. Ahí compartirá con otras estrellas como Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

“Me llamaron y me dijeron — en español — que iba a ser la primera latina en cerrar el festival. Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero es un show que es muy mío", comentó a Playboy.

Para ella, este espacio es un momento icónico e importante, por lo que está segura de una cosa: dedicará su espectáculo a todos sus fans, pero en especial a la comunidad latina. “Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero es un show que es muy mío”.

Alzar la voz

En este sentido, expuso que desea poder alzar la voz por los migrantes y el mal trato que están recibiendo en Estados Unidos. No obstante, sus asesores le piden que se mantenga al margen.

“La gente me dice: ‘Es mejor que no lo hagas’. ¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te estamos revocando la visa’. Te conviertes en carnada, porque algunas personas quieren mostrar su poder", manifestó.

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“Mi equipo me mataría. Si soy honesta contigo, es algo que cruza la línea de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”, agregó.

Pero la intérprete mantiene firme sus convicciones y espera el momento adecuado para que su escenario pueda ayudar a otros. "Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar, y si alguna vez alguien me hiciera algo, quiero pararme firmemente en mi escenario por mi comunidad. Por eso es posible que deba ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más”.

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