Desde Miami, líderes del exilio reivindican la Constitución de 1940 para una Cuba democrática

Los organizadores adelantaron que continuarán promoviendo espacios de análisis sobre los principios constitucionales, las libertades fundamentales y los mecanismos que permitan a los cubanos definir el rumbo de su país.

MIAMI. – Más de ocho décadas después de su promulgación, la Constitución de 1940 volvió este lunes al centro del debate político cubano durante un foro celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde líderes del exilio, académicos, empresarios y representantes de organizaciones patrióticas analizaron su vigencia histórica y su posible utilidad como marco de referencia para una nueva etapa nacional.

El encuentro tuvo lugar en medio de renovadas discusiones sobre el rumbo de la isla y los escenarios que podrían abrirse ante un eventual cambio político. Los participantes coincidieron en destacar el valor histórico de la que consideran la última Carta Magna aprobada democráticamente por los cubanos antes de la instauración del sistema comunista.

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Constitución de 1940 Museo de la Diáspora Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El abogado constitucionalista Marcel Felipe, presidente del Museo, subrayó el significado de acoger el foro en una institución dedicada a preservar la memoria histórica del exilio cubano y fomentar el análisis de temas vinculados al futuro de la nación.

Entre los asistentes figuraron Luis González Vega, presidente de Municipios de Cuba en el Exilio; Iván Sánchez, presidente de la Junta Patriótica Cubana; Eduardo Zayas Bazán, presidente de la Brigada 2506; y Héctor Lans, líder comunitario y analista especializado en negocios internacionales.

También participaron Daniela Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade; Joe Chi, presidente de CAMACOL; el doctor Manuel Alzugaray, presidente del Miami Medical Team; Jim Cason, exjefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba; Néstor Carbonell, exejecutivo de PepsiCo; y Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College, entre otros representantes de organizaciones cívicas, académicas y comunitarias.

Constitución de 1940 Museo de la Diáspora Panelistas durante el debate político en el foro. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Promulgada en julio de 1940, la Constitución cubana fue considerada una de las más avanzadas de su época en América Latina por la amplitud de los derechos civiles, sociales y laborales que reconocía. Para los participantes del foro, muchos de esos principios continúan ofreciendo referencias valiosas en temas como las libertades públicas, la separación de poderes y la protección de los derechos ciudadanos

Entre las voces presentes estuvo Armando Valladares, ex preso político cubano, escritor y representante de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la administración de Ronald Reagan. Considerado una de las figuras más emblemáticas de la defensa de los derechos humanos vinculada a la causa de la libertad de Cuba, Valladares sostuvo que la Constitución de 1940 conserva plena legitimidad histórica y representa una garantía frente a cualquier intento de instaurar nuevas formas de autoritarismo en la isla.

“Va a ser precisamente la salvación desde el punto de vista moral, desde el punto de vista comercial y desde todos los puntos de vista. Va a ser la garantía en la próxima Cuba de que nunca más va a existir una dictadura”, afirmó.

Para él, la legitimidad del texto constitucional radica en haber sido aprobado por una Asamblea Constituyente respaldada por la voluntad popular, lo que, a su juicio, le otorga una autoridad histórica que trasciende el paso del tiempo.

Constitución de 1940 Museo de la Diáspora Luis González Vega, presidente de Municipios de Cuba en el Exilio. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante el foro, varios participantes resaltaron que los derechos y garantías recogidos en la Constitución de 1940 podrían servir de referencia para fortalecer las libertades individuales, la separación de poderes y el Estado de derecho en la isla.

No obstante, otras voces plantearon la necesidad de adaptar ese documento a las realidades contemporáneas. El analista político Lorenzo Palomares consideró que la Ley fundamental de la República constituye una base jurídica sólida, aunque advirtió que cualquier aplicación futura requeriría un proceso de actualización.

“Es una buena base jurídica para empezar. Fue una pieza muy bonita, jurídicamente hablando, bien escrita. No es perfecta y hay que ponerla al día”, señaló.

Palomares sostuvo que el desafío no radica únicamente en rescatar el texto constitucional, sino también en definir la forma en que podría implementarse en un país marcado por décadas de centralización política, deterioro institucional y una profunda crisis económica.

“Tendríamos que tener un Congreso moderno que la adopte como base fundamental y después trabajar en las enmiendas que pudiesen venir”, agregó.

Consultado sobre las perspectivas de cambio en Cuba, el analista afirmó que el sistema instaurado por el régimen atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia.

“Yo creo que en todos los más de 60 años de revolución nunca han estado más cerca de darse cuenta de que el sistema político que han tenido no sirve”, expresó.

Constitución de 1940 Museo de la Diáspora Eduardo Zayas Bazán, presidente de la Brigada 2506. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Aunque las opiniones difieren sobre la forma en que podría aplicarse un texto promulgado hace más de ocho décadas, los participantes coincidieron en que la Constitución de 1940 continúa ocupando un lugar relevante dentro de las discusiones sobre el futuro político de Cuba. Para sus defensores, representa un vínculo con la tradición republicana de la nación y una referencia para la construcción de instituciones democráticas en una eventual y soñada Cuba libre.

Los organizadores adelantaron que continuarán promoviendo espacios de análisis sobre los principios constitucionales, las libertades fundamentales y los mecanismos que permitan a los cubanos definir el rumbo de su país.