Karol G rompe récord en Spotify con "Mañana Será Bonito"

MIAMI.- La cantante colombiana Karol G no deja de ser noticia. Esta vez, las buenas nuevas alrededor de la artista tienen que ver con los registros de su más reciente álbum, Mañana Será Bonito, el cual se convirtió en el debut más grande que una artista femenina latina haya publicado en la historia de Spotify .

La cantante colombiana reveló que el álbum cuenta con más de 32 millones de reproducciones en Spotify, las cuales se suman a otros registros destacados: "Primer #1 global en Apple Music lifetime y segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! Y no… no se trata de los números solo… Pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y juntos estamos haciendo historia!!!! De verdad que significa el mundo entero para mí. No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! Gracias!!!”.

Mañana Será Bonito suma cada vez más reproducciones en diferentes plataformas gracias a temas como X si Volvemos, Gatúbela, Cairo, Provenza y TQG. Este último cuenta con la compañía de la también colombiana Shakira y supera los 100 millones de reproducciones en Youtube, de los cuales más de un tercio (39 millones) logró en solo 24 horas.

Lanzado recientemente, Mañana Será Bonito es el cuarto material de estudio de Karol G, quien en el pasado se hizo con un espacio en la música urbana gracias a temas de la talla de Tusa, Bichota, China, Mami, El Makinon y Ay, Dios Mío!, liderando diferentes listas en las plataformas musicales.

