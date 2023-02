Shakira y Karol G estrenan "TQG" (Te quedó grande)

"La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia; lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias", inicia Karol G cantando desde el techo de una estructura cuando luego cae al vacío.

"Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia yo me río", agrega Shakira, vestida con un trajo azul en un escenario que simula témpanos de hielo.

A diferencia de BZRP Music Sessions #53, en la que que Shakira menciona a Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, en TQG ambas colombianas no dan nombres específicos. Aunque, en las redes sociales los cibernautas aseguran que el tema está dedicado a las exparejas de las artistas: el exfutbolista español y el rapero Anuel AA.

La nueva canción -que hasta ahora cuenta con más de ocho millones de vistas en YouTube y se ubica en el puesto número uno de tendencias musicales- forma parte del también lanzamiento del álbum de Karol G. En una entrevista para The New York Times la intérprete de éxitos como Tusa y Bichota contó algunos detalles de la producción discográfica y además trajo a colación cómo fue el trabajo junto a Shakira.

"Otra de las canciones de despedida del álbum es TGQ, el dúo con Shakira, algo que Karol G había esperado durante mucho tiempo. Se habían enviado canciones en los últimos años, pero ninguna parecía exactamente correcta. Ahora, con Shakira cantando abiertamente sobre su propia ruptura, Karol G pensó que podrían compartir otra canción en la que estaba dejando ir mucha ira. Cuando Shakira lo escuchó, dijo: 'Dios mío, gracias'. Esas letras dicen perfectamente cómo me siento en este momento'. Completaron la canción juntas, una balada en tono menor teñida de reguetón que hierve de hermandad", reseñó el periódico.

“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy perfecta”, dijo Karol G acerca de Mañana será bonito, álbum con el que la intérprete escribió acerca de sentirse traicionada, sobre tentaciones y dudas, sobre divertirse con el dolor, sobre sexo sin ataduras con un ex.

"Eventualmente, se encontró escribiendo canciones de amor cautelosas y contando sus bendiciones. Solo unas semanas antes del lanzamiento del álbum, el 24 de febrero, se preguntaba si había sido demasiado sincera", detalló el periodista Jon Pareles en la entrevista que Karol G le concedió.