Karol G sufre desplante tras desfile de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura

"Momentos que se sienten como un cuento de hadas @schiaparelli. Qué bonito es cuando la moda te emociona… Felicidades @danielroseberry por tanta belleza con propósito. Gracias por dejarme ser parte de tu universo", escribió la Bichota en una publicación que compartió en redes sociales.

Las imágenes de la medellinense en el desfile se viralizaron, mientras personalidades de la industria del entretenimiento latinoamericano y seguidores de la cantante celebraban cómo su esfuerzo la ha llevado a ganarse un lugar en espacio tan importantes en la moda.

Desaire

No obstante, la alegría fue eclipsada por una publicación de Dazed y Dazed Fashion en donde se hizo mención a las celebridades presentes, pero se omitió el nombre de la artista colombiana en el video y en la descripción del mismo.

La acción desató una ola de reacciones repudiando el hecho. Además de fanáticos, Ricky Martin, Eiza González, Yenny Bastida, Alejandra Oraa, Daniela Arango, fueron algunas de las personalidades que se unieron al rechazo.

"Excuse me, but who are the ladies sitting next to Karol G? (¿Disculpe, pero ¿Quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?)", comentó el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

"Why am I not surprised you decided to fully ignore that Karol is sitting right there….. smh. (¿Por qué no me sorprende que hayan decidido ignorar completamente que Karol está sentada ahí? Smh)", escribió la actriz mexicana.

"Que omitan a KarolG me ofende. Not like this time", manifestó la diseñadora venezolana.

Los comentarios obligaron a la publicación a editar el pie de foto y sumar el usuario de Karol G. Sin embargo, como el audiovisual no puede ser editado una vez que está publicado, en el perfil continúa apareciendo el video sin el nombre de la colombiana.