Kate Winslet habla sobre las críticas que recibió en Titanic

“Aparentemente, estaba demasiado gorda. ¿No es horrible? ¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron tan malos. Ni siquiera estaba gorda”, recordó Winslet sobre los comentarios que se hicieron sobre por qué Jack (Leonardo DiCaprio) no subió a la tabla y murió.

Winslet le dijo al presentador Josh Horowitz que si tuviera el poder de retroceder el tiempo utilizaría su voz para hacerse respetar.

"Si pudiera hacer retroceder el reloj, habría usado mi voz de una manera completamente diferente. Les habría dicho a los periodistas, les habría respondido: 'No se atrevan a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando, lo estoy descifrando, estoy profundamente insegura, estoy aterrorizada, no hagas esto más difícil de lo que ya es'”, aseveró.

Agregó que los comentarios que recibió pueden catalogarse como intimidación y abusivo.

Cuando se le preguntó si Jack hubiese podido subir a la tabla y ambos sobrevivir, Kate respondió: "No lo sé. Tengo que ser honesta, en realidad no creo que hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a esa puerta. Creo que él podría haber encajado, pero se habría volcado... y no habría sido un idea sostenible".

Rechazo a las críticas

No es la primera vez que Winslet habla sobre cómo fue sometida al escrutinio por la prensa tras su protagónico en Titanic. En febrero dijo a The Guardian que, aunque el tiempo ha pasado y ella ha madurado, sigue averiguando quién era ella entonces.

"Hacían comentarios sobre mi tamaño, estimaban lo que pesaba, publicaban la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue crítico, horrible y muy molesto de leer", señaló.

Asimismo, la Kate dijo en el podcast WTF, con Marc Maron, que fue acosada por la prensa británica.

"Recuerdo que pensé: 'Está bien, bueno, esto es horrible y espero que pase'. Y definitivamente pasó. Pero también me hizo darme cuenta de que si eso es ser famoso, no estaba lista para serlo, gracias. No, definitivamente no", destacó.

