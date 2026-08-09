domingo 9  de  agosto 2026
MÚSICA

Katy Perry debuta en República Dominicana en Festival Presidente

Además de la estrella estadounidense, en la edición de este año se presentarán Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Dalvin La Melodía, Don Omar y Beéle

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images

SANTO DOMINGO.- La cantante estadounidense Katy Perry actuará por primera vez en República Dominicana como parte del Festival Presidente de Santo Domingo, que volverá a celebrarse tras su última edición en 2017, según se anunció este viernes.

Si bien los organizadores del evento no han revelado las fechas exactas del festival, la estrella estadounidense confirmó su actuación con un "nos vemos en diciembre".

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"No puedo esperar a cantar y bailar con ustedes en el Festival Presidente", precisó en sus redes sociales la cantante de éxitos como Space Odissey y Dark horse.

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Cartel

Además de la estrella estadounidense, en la edición de este año del Festival Presidente, que tiene como sede el Estadio Olímpico de Santo Domingo, se presentarán los dominicanos Juan Luis Guerra, Milly Quezada y Dalvin La Melodía, así como el puertorriqueño Don Omar y el colombiano Beéle.

Bruno Mars, Juan Luis Guerra, Justin Timberlake, Daddy Yankee, Ricky Martin, Alejandro Fernández, Thalía o Carlos Vives, forman parte de las figuras que se han presentado en el Festival, que se extiende por tres días consecutivos.

FUENTE: EFE

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