Katy Perry regresa a los escenarios luego de dar a luz

Para esta presentación, Katy Perry presentó su más reciente producción discográfica, Smile, y un popurrí de las canciones Never really over, Not the end of the world y Roar.

El número se destacó, una vez más, con el estilo que caracteriza a la intérprete de 36 años de edad; es decir, con efectos visuales bajo un escenario sofisticado que proyectaba colores vivos, como el verde y rojo.

Desde un carrusel en colores neón y luces de fondo, Katy Perry apareció con un vestido largo en color azul y verde. Además, mostró una larga cabellera rubia.

La presentación, publicada en YouTube, tiene -hasta ahora- más de 70 mil reproducciones en la plataforma.

Katy Perry dio a conocer que se convirtió en madre primeriza el pasado 27 de agosto, al publicar una imagen junto a su hija, Daisy Dove Bloom, y el padre de la bebé, el actor Orlando Bloom.

Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry)

Un día después del nacimiento de Daisy, la intérprete lanzó su quinto álbum de estudio.