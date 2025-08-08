Hijos de Kelly Clarkson devastados tras muerte de Brandon Blackstock

Kelly Clarkson se presenta durante la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, transmitida por Disney+ en el Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio.

MIAMI.- Kelly Clarkson sufre al ver a sus hijos, River, de 11 años, y Remington, de 9, devastados tras la muerte de su padre, Brandon Blackstock. Una fuente cercana señaló que la cantautora siempre respetó el amor que lo niños le tenían a su exesposo.

"Cuando se enteró de que estaba enfermo, siguió protegiéndolo por el bien de los niños. Kelly siempre ha intentado mantener la elegancia. A principios de este año, se hizo evidente que Brandon no se encontraba bien. Está destrozada por los niños", dijo el informante a la revista People .

En 2020, Clarkson solicitó el divorcio de Blackstock, luego siete años de matrimonio. Durante el proceso, ambos se vieron envueltos en varios procedimientos legales derivados de la tormentosa separación. No obstante, la cantante señaló en entrevistas posteriores que si bien fue un momento difícil, siempre respetó la relación de Blackstock con sus hijos.

"El divorcio fue increíblemente difícil para ella: complicado, doloroso y algo que la hizo sentir fatal. Pero siempre quiso que sus hijos tuvieran la mejor relación posible con su padre. Nunca les habló mal de Brandon", recordó la fuente.

Muerte de Brandon Blackstock

La tarde del jueves 7 de agosto, se dio a conocer el fallecimiento del agente de talentos. Había luchado por tres años contra un cáncer.

"Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles", reza el comunicado.

Un día antes, Clarkson había anunciado que debía suspender las fechas de su residencia en Las Vegas para cuidar a sus hijos. En el breve comunicado compartió que su ex se encontraba enfermo, pero no dio mayores detalles.

"Aunque normalmente mantengo mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos. Les pido disculpas sinceramente a todos los que compraron entradas para los espectáculos y agradezco mucho su amabilidad, gentileza y comprensión".