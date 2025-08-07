Kelly Clarkson pospone residencia para cuidar de sus hijos

Kelly Clarkson se presenta durante la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024, transmitida por Disney+ en el Rocket Mortgage Fieldhouse el 19 de octubre de 2024 en Cleveland, Ohio.

MIAMI.- Kelly Clarkson anunció que deberá poner en pausa su residencia en Las Vegas debido a dificultades familiares. A través de un comunicado compartido en Instagram, la intérprete confesó que debe priorizar a sus hijos, debido a que su exesposo, Brandon Blackstock, se encuentra enfermo.

"Desafortunadamente, necesito posponer el resto de las fechas de la sesión de estudio de agosto en Las Vegas. Aunque normalmente mantengo mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos", escribió.

La artista solicitó a sus seguidores comprensión y respeto ante su decisión.

"Les pido disculpas sinceramente a todos los que compraron entradas para los espectáculos y agradezco mucho su amabilidad y comprensión".

Kelly y Brandon estuvieron siete años casados, y durante el matrimonio dieron la bienvenida al mundo a sus hijos River Rose y Remington Alexander.

Sin embargo, la llama del amor se apagó en 2020, cuando hicieron pública la separación. Entonces, la cantante solicitó el divorcio que dos años más tarde se concretó.

Durante una entrevista que concedió a People en enero de 2024, Clarkson señaló que el proceso fue: "extraordinariamente difícil".

"Te sientes solo, y es simplemente una bendición poder tener esa salida para esas emociones que son abrumadoras", comentó haciendo referencia al álbum Chemistry .