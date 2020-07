Kendall y Kylie Jenner acusadas por no pagar a sus empleados

Tras estas acusaciones, Kendall y Kylie aprovecharon la cuenta de Instagram que ambas comparten para emitir un comunicado al respecto.

"Nos gustaría tratar el desafortunado e incorrecto rumor de que Global Brands Group es propietaria de la marca Kendall + Kylie y que hemos descuidado el pago a los trabajadores de las fábricas en Bangladesh como resultado de la pandemia de COVID-19”.

“Esto no es cierto. La marca Kendall + Kylie es propiedad de 3072541 Canada Inc., no GBG. La marca ha trabajado con CAA-GBG hace tiempo, pero solo para temas relacionados con las ventas y desarrollo comercial”, expresan Kendall y Kylie Jenner en su comunicado.

Asimismo, las hermanas aclararon que hasta los momentos no han recibido ningún tipo de quejas por parte de los fabricantes. “Sabemos que estos son tiempos difíciles para la industria de la moda y los trabajadores de la confección en general, y seguimos apoyando a todos nuestros socios que trabajan en fábricas que producen nuestros productos. Fabricamos en países de todo el mundo y no hemos recibido ninguna queja de las fábricas que producen nuestros productos", agregaron las Jenner.

Tanto Kendall como Kylie son unas de las estrellas del entretenimiento con los mayores ingresos financieros. La primera es una de las modelos mejores pagadas de la industria, mientras que la segunda es una de las jóvenes más millonarias del mundo, según la revista Forbes.