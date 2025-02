Kensington se pronuncia sobre controversia en torno al vestuario de Kate Middleton

MIAMI.- En días pasados trascendió que ya no se darían a conocer los detalles sobre los vestuarios que Kate Middleton luzca en los compromisos reales a los que acuda, pues la princesa de Gales desearía que la atención se enfoque en su trabajo y no en las piezas que componen su armario.

"Quiere que la atención se centre en los temas realmente importantes, las personas y las causas que está destacando. Siempre habrá una apreciación de lo que viste la princesa por parte de una parte del público y ella lo entiende. Pero ¿necesitamos decir siempre oficialmente lo que viste? No. El estilo está ahí, pero se trata de la esencia", dijo un vocero del Palacio de Kensington a The Times.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los seguidores de Middleton, quienes esperan que el Palacio exponga información sobre las marcas y diseñadores que la visten, pues la esposa del heredero a la corona británica es considerada un ícono y referente de la moda.

Reacción del portavoz

Ante la controversia que el tema generó, el Palacio de Kensington emitió un comunicado para aclarar la situación.

En la misiva difundida a los medios de comunicación, el vocero de Middleton señaló que las declaraciones compartidas por The Times no fueron hechas por ella, sino por él.

"Durante la última semana, he recibido numerosas preguntas sobre una historia relacionada con la ropa de la Princesa de Gales y cómo el Palacio de Kensington comparte información sobre sus atuendos. Para que quede claro, los comentarios que aparecen en el artículo son míos, no de la Princesa de Gales. Los comentarios que se publicaron no deben atribuirse directamente a la Princesa de Gales", reza el texto reseñado por la revista ¡HOLA!.

Además, solicitó mantener la calma, pues no ha habido un cambio sobre la forma de compartir información referente a la indumentaria de ella.

"No ha habido ningún cambio en nuestro enfoque a la hora de compartir información sobre la vestimenta de Su Alteza Real", aclaran.