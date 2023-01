Kerem Bürsin: "Los límites nos hacen más creativos"

El protagonista de El amor está en el aire, una de las series más populares de la televisión turca, comentó sobre lo que considera podría mejorar en cuanto al formato de las producciones.

Además, el actor, de 35 años, reveló que decidió alejarse de las cámaras para dedicarse por completo a una nueva faceta, que incluye realizar proyectos independientes.

-¿Por qué dirías que las novelas turcas han sido tan exitosas en el mercado hispano?

Lo que he notado es que nuestras culturas son muy similares. Solo los lenguajes son muy diferentes, pero nuestras culturas son muy parecidas. Somos muy apasionados. Y creo que por eso las historias que contamos en nuestro país trascienden en la cultura hispana.

-¿Cuáles son algunas de esas similitudes que destacas entre ambas culturas?

Creo que nuestros valores familiares son muy similares. La conexión que tenemos con nuestra familia, nuestra cultura, con nuestros amigos y con nuestro país. Y estos son los temas que mostramos en nuestros shows. Cuando vemos esas similitudes, nos enganchamos porque vemos algo con lo que nos podemos identificar. Eso es lo he notado.

-¿Cuál es tu plato típico favorito?

Esa es una pregunta difícil (risas). Tendría que decir que hay un plato, es que hay tantos, pero soy fan de uno muy popular que recuerdo, porque no viví en Turquía cuando era niño. Y cada vez que íbamos a Turquía era lo primero que comía. Es Iskender Kebab. Contiene un pedazo grueso de carne en un pincho, que viene montado en un pan pita, con salsa de tomate y mantequilla encima. Es bien bueno.

-¿Dónde viviste cuando niño?

Viví en muchos lugares por causa del trabajo de mi padre. Cada dos o tres años nos mudábamos de país. Viví en Escocia, Noruega, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, en Texas. Luego fui a la universidad en Boston, después me mudé a Los Ángeles antes de volver a Turquía.

-¿Cuáles dirías son algunas de las razones por las que visitar Turquía?

Por su gente. Creo que Estambul es muy popular, pero es una parte muy pequeña de Turquía, porque hay lugares como Capadocia, como Trabzon, con una naturaleza increíble. Hay mucha historia en Turquía. Todos sabemos que en Turquía sucedieron tantas cosas por los diferentes imperios. Y por eso sí vemos un choque de diferentes culturas, eso está presente. Hay mucho qué ver y qué hacer. En el sur están las playas, que diría que están entre las mejores del mundo, además de la comida. Turquía es un lugar maravilloso.

-La novela El amor está en el aire, una de las más populares en Turquía, cuéntame un poco sobre tu personaje Serkan Bolat, ¿te pareces en algo a él?

Espero que no. Cuando lo conoces al principio parece horrible, pero él está bien. Tenemos algunas similitudes, por supuesto.

-¿Te consideras adicto al trabajo?

Desafortunadamente sí. Disfruto mucho lo que hago y si no estoy trabajando, estoy haciendo algo que tiene que ver con el trabajo. Amo trabajar, pero creo que con la edad te das cuenta de que hay otras cosas importantes en la vida, que las experiencias y el amor son muy importantes.

Y lo que me llevo de eso es que Serkan se perdió de muchas cosas, del amor. Y él no sabía lo que era el amor, porque creía que su verdadera pasión era el trabajo, hasta que conoció a Eda. Entonces, estoy tratando de no ser tan adicto al trabajo (risas).

-¿Cómo pasas el tiempo libre cuando no estás actuando?

Me encanta escalar, boxear, soy un lector ávido y me encanta escribir. He estado escribiendo mucho últimamente.

Embed View this post on Instagram A post shared by Kerem Bürsin (@thebursin)

-¿Se trata de algún guion para una serie de televisión?

Sí, he estado escribiendo cosas creativas, que ojalá algún día sean útiles.

-Desde el punto de vista de un guionista, ¿qué dirías pudiera cambiar en cuanto a la manera en la que se hace televisión en Turquía?

Creo que no estoy en el lugar de decir lo que debe o no cambiar, pero sí pienso que son largas (las series). Los episodios son muy largos. Y creo que eso tiene ventajas y desventajas. Estamos llegando al punto en el que las desventajas están superando a las ventajas. Soy alguien que cree que menos, es más, que puedes hacer mucho más con menos. Entonces, creo que pronto asumiremos eso.

-¿Qué opinas sobre las historias de amor y lo que no muestran las escenas?

Creo que hay mucho contenido de diferentes partes del mundo y hay muchas escenas de ese tipo. Y lo interesante es que, claro que tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos o no mostrar. Y eso se debe a que estos shows salen en la televisión pública en Turquía. Pero creo firmemente que los límites nos permiten ser más creativos.

Tal vez eso no sea algo bueno, pero si tienes un límite, tienes que buscar otra manera de mostrar algo. Y si eso implica no mostrar escenas de sexo o besos y aun expresar lo que quieres, creo que eso abre una puerta a la creatividad.

Entonces, no soy un gran fan de esos límites, pero tampoco estoy muy en contra de ellos. Es lo que hay. Y hay que hacer lo mejor con lo que tienes. Y creo que hacemos un buen trabajo.

-¿Cómo te trató el 2022 en el plano profesional?

Fue un año en el que decidí alejarme de las cámaras para enfocarme en mi compañía de producción y en nuevos proyectos que estamos desarrollando. Proyectos que queremos hacer y que tengo en mente desde hace un tiempo

-¿Qué viene de nuevo para este año?

Vienen algunos proyectos. No puedo hablar mucho sobre eso, pero ojalá sean una gran sorpresa para todos.