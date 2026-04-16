jueves 16  de  abril 2026
CONTROVERSIA

Khloé Kardashian responde a Lamar Odom: "No tengo nada en juego"

Khloé sostiene que el documental de Lamar no tiene una línea narrativa de superación personal, ni muestra los cambios positivos que el exdeportista ha sumado a su vida

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California.&nbsp;

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California. 

AFP/Vía Phillip Faraone/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Una nueva polémica rodea a Khloé Kardashian y su ex Lamar Odom. Tras el estreno del documental de Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom, producción en la que la fundadora de Good American expone los esfuerzos que hizo para mejorar la vida del exbasquetbolista tras la sobredosis que sufrió en un burdel de Nevada en 2015.

Sin embargo, en una reciente entrevista en la que Odom promociona el documental, alegó que fue Dios quien salvó su vida, restando importancia a lo que Kardashian hizo por él.

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Tras esto, en su podcast Khloé in Wonderland, la integrante del clan Kardashian Jenner aseveró haberse sentido usada y rechaza que Lamar la haga quedar como mentirosa.

“Estaba contemplándolo porque pensaba: ‘No sé si quiero hacer esto’”, comentó haciendo referencia a que cuando la contactan para participar en el documental, no estaba segura de querer ser parte del proyecto. No obstante, señaló que terminó accediendo porque los ejecutivos de Netflix, y Odom, insistieron en que su testimonio era de gran importancia.

"Nada positivo"

En este sentido, señaló que priorizó que el proyecto tuviera un enfoque positivo, puesto que consideraba: "que él había pasado por suficiente negatividad”.

“Hice lo de Netflix voluntariamente por Lamar. No estoy recibiendo ni un centavo por esto. No tengo nada en juego”, aseveró.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Khloé sostiene que el documental no tiene una línea narrativa de superación personal, ni muestra los cambios positivos que el exdeportista ha sumado a su vida.

"Tu sobredosis fue hace 11 años. ¿Me estás diciendo que no tienes nada que mostrar después de todo este tiempo? No pudiste mostrar tu proceso de sobriedad… Si no hay nada positivo al final, eso es responsabilidad tuya. Estoy confundida sobre cuál era la intención final del documental”, manifestó.

"No vas a despreciarme"

Khloé también rechazó las declaraciones de Odom durante su aparición en el programa Today, donde atribuyó su recuperación principalmente a Dios.

“Lo que me está molestando es que ahora Lamar está haciendo prensa y está molesto conmigo, insinuando que soy una mentirosa, desacreditándome, diciendo que no fui quien lo ayudó. Actuar como si no hice nada de lo que hice e insinuar que soy una mentirosa es una locura”, agregó Kardashian.

Igualmente, señaló que el cambio de actitud ha sido sorpresivo.

"Durante años él hablaba maravillas de mí… No necesito que me elogies, pero ahora no vas a despreciarme ni a jugar conmigo porque no te gusta la reacción del público”.

Aunque destacó que su matrimonio y los estragos con los que lidió son un capítulo de su vida cerrado y superado, reconoce que la reacción de Odom la tomaron por sorpresa.

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