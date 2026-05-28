jueves 28  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Tristan Thompson confiesa haberse hecho una vasectomía gracias a Khloé Kardashian

La estrella de reality invitó a su ex, jugador de la NBA, a su podcast Khloé in Wonder Land, donde la expareja charló sobre su relación actual

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California.&nbsp;

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California. 

AFP/Vía Phillip Faraone/Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Khloé Kardashian convenció a su ex, Tristan Thompson, de hacerse una vasectomía. La estrella de reality invitó a su ex, jugador de la NBA, a su podcast Khloé in Wonder Land, donde la expareja reveló que Thompson decidió someterse a la cirugía a petición de Kardashian.

"Creo que firmé un acuerdo para dos embriones. Así que, si tengo más hijos, serán tuyos. Ya tengo suficientes madres de mis hijos. No quiero más", confesó Thompson.

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Además de compartir a su hija True, de 8 años, y a su hijo Tatum, de 2, con Kardashian, el basquetbolista también es padre de Prince, de 9 años, con su ex Jordan Craig, y de Theo, de 4, con la influencer Maralee Nichols.

“¿Y quién te ayudó a tomar esa decisión? Fui yo (...) Puede que le haya dado un pequeño ultimátum”, explicó Kardashian sobre la vasectomía.

Relación e infidelidad

Kardashian y Thompson se separaron definitivamente en 2021. A principios de diciembre de ese año, se supo que él esperaba otro bebé y que el entrenador personal texano Nichols daría la bienvenida a su hijo antes de fin de año.

Una fuente declaró a People en ese momento que Kardashian y Thompson eran pareja cuando Nichols afirmó que el niño había sido concebido.

El 13 de julio de 2022, un representante de Kardashian confirmó que ella y Thompson esperaban otro hijo juntos mediante gestación subrogada.

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