Kim Kardashian discute con Donald Trump reforma de justicia penal

04 de marzo de 2020 - 15:03

La estrella de "Keeping Up with the Kardashians", quien visitó hoy nuevamente la Casa Blanca, trabajó para obtener una conmutación de pena para Alice Johnson, una bisabuela de 63 años que cumplía cadena perpetua por un delito de drogas menor