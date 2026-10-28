Kim Kardashian presume regalo que Lewis Hamilton hizo a sus hijos

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Kim Kardashian ha presumido públicamente el tierno regalo que su novio, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, le obsequió a sus hijos. Durante un reciente encuentro con fanáticos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, el siete veces campeón mundial confirmó que integró a un nuevo miembro a la familia de la celebridad: un cachorro golden retriever bautizado como Halo.

El obsequio fue pensado para los cuatro hijos que la fundadora de SKIMS comparte con el rapero Kanye West —North, Saint, Chicago y Psalm—, con quienes el deportista británico disfruta compartir tiempo libre fuera de las pistas de carreras.

Un integrante especial

La llegada de Halo adquiere un matiz especial para Hamilton, quien sufrió en 2025 la pérdida de su recordado bulldog inglés Roscoe, su histórico compañero en los circuitos. Kim Kardashian ya había mostrado a la mascota en algunas estampas estivales en sus redes sociales, presumiendo el gran afecto con el que sus hijos recibieron al cachorro.

“Mis sobrinos siempre me han dado mucha felicidad. Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia. Este año les regalé un perro, así que el pequeño Halo es un nuevo miembro de esa familia”, reveló Lewis Hamilton sobre el presente otorgado a los pequeños.

La revelación del obsequio consolida la visibilidad pública que ha tomado la relación entre la empresaria y el piloto a lo largo de 2026, reafirmando la estrecha convivencia que mantienen en viajes familiares y eventos privados.