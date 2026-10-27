martes 27  de  octubre 2026
MÚSICA

Nuevas actuaciones en los Latin Grammy 2026: Feid, Reik, Cristian Castro y más

A propósito del centenario de su nacimiento, los Latin Grammy rendirán tributo a José Alfredo Jiménez, "el Rey de la Canción Ranchera".

La transmisión de los Latin Grammy será el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

La transmisión de los Latin Grammy será el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

EFE
Por Valentina Gil

Este martes 27 de octubre, la Academia Latina de la Grabación anunció el segundo grupo de artistas confirmados para actuar en la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre.

Entre los nombres confirmados para la velada más importante de la música latina figuran artistas como Feid, Cristian Castro, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Reik, The Warning, Yami Safdie, Niña Pastori, Camila Fernández, Sofía Reyes y Luis Figueroa.

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Los nombres anunciados se suman una lista que ya incluía a destacados exponentes de la música iberoamericana como Rawayana, Elena Rose, Juanes, Rosalía, Daddy Yankee y Anitta, entre otros.

Varios de los músicos que actuarán en la ceremonia cuentan con múltiples nominaciones. Feid, por ejemplo, compite en las categorías de Mejor Interpretación Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Canción de Rap/Hip-Hop.

En paralelo, Milo J sobresale en la contienda con nominaciones de peso, como Álbum del Año por La vida era más corta y Grabación del Año por Niño.

A su vez, Grupo Frontera aspira al premio a Mejor Álbum de Música Norteña por Lo que me falta por llorar, y Camila Fernández figura como nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi.

Fonseca y Niña Pastori compiten en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Reik y Yami Safdie, por su parte, están nominados en Mejor Álbum de Pop Tradicional.

El nombre de Luis Figueroa está entre los aspirantes al Mejor Álbum de Salsa. Sofía Reyes aspira a ganar el gramófono por Mejor Interpretación de Reggaeton y The Warning por Mejor Canción de Rock.

Asimismo, Cristian Castro figura entre los intérpretes nominados a Mejor Canción Regional Mexicana.

Los Latin Grammy honran a José Alfredo Jiménez

A propósito del centenario de su nacimiento, los Latin Grammy rendirán tributo a José Alfredo Jiménez, "el Rey de la Canción Ranchera". Artistas de diferentes generaciones reinterpretarán algunas de sus éxitos más memorables.

El compositor Edgar Barrera estará a cargo de la producción de este homenaje. Barrera encabeza las nominaciones de este año con 10 candidaturas, entre las que destacan las de Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año, además de tres menciones en Mejor Canción Regional Mexicana.

La conducción de los Latin Grammy estará a cargo este año de la actriz y productora Roselyn Sánchez. La transmisión en vivo se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a través de Univision.

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