Levantan altares para honrar a Celia Cruz, Selena y Dolly Parton en Wynwood este Día de Muertos

Dieciséis negocios locales crean ofrendas en honor a las leyendas que admiran, como parte de la primera "Ruta de las Ofrendas" (Ofrenda Trail) de Wynwood: una celebración gratuita y para recorrer a pie que tendrá lugar del 30 de octubre al 8 de noviembre.

MIAMI. – El distrito cultural de Wynwood transformará sus calles del viernes 30 de octubre al domingo 8 de noviembre para albergar el Wynwood Día de los Muertos Ofrenda Trail.

La iniciativa, de acceso gratuito y recorrido autoguiado, es presentada por el Wynwood Business Improvement District (BID) en alianza con el Instituto Cultural del Consulado General de México en Miami, reuniendo a dieciséis comercios locales que erigirán altares tradicionales adornados con cempasúchil, velas, fotografías y pan de muerto.

Cada ofrenda estará ubicada en el interior de los locales, cerca de los escaparates principales, acompañada por una breve reseña explicativa sobre los homenajeados, permitiendo a los visitantes realizar el recorrido durante el horario comercial de cada establecimiento.

Homenaje a íconos

La ruta rinde tributo a destacadas figuras de la música, el arte y la historia hispanoamericana. Entre las representaciones, Morelia Paletas dedicará su altar a Celia Cruz, Moxy Miami Wynwood recordará a Selena, Cotidiano rendirá homenaje a Juan Gabriel y el restaurante Benito Juárez honrará al expresidente mexicano del siglo XIX. Asimismo, espacios como 27 Club Coffee recordarán a Jimi Hendrix, Auratherapy vinculará a Frida Kahlo con los siete chakras, y COYO Taco junto a SPAW destinarán espacios a las mascotas fallecidas.

"El Día de los Muertos es una tradición viva donde las familias recuerdan a sus seres queridos. Este recorrido abre esa costumbre a todo el vecindario a través de los escaparates de Wynwood", destacaron los organizadores del evento.

Los comercios participantes podrán inscribirse hasta el 6 de noviembre en el certamen anual de altares convocado por el Consulado General de México en Miami. Las ofrendas ganadoras recibirán el reconocimiento de la Embajada de México y serán destacadas en la publicación Casa de México, mientras el BID proyecta consolidar la iniciativa como una tradición anual e incorporar galerías y hoteles en próximas ediciones.