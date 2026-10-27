martes 27  de  octubre 2026
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Levantan altares para honrar a Celia Cruz, Selena y Dolly Parton en Wynwood este Día de Muertos

Cada ofrenda estará ubicada en el interior de los locales, cerca de los escaparates principales, acompañada por una breve reseña explicativa sobre los homenajeados

Dieciséis negocios locales crean ofrendas en honor a las leyendas que admiran, como parte de la primera Ruta de las Ofrendas (Ofrenda Trail) de Wynwood: una celebración gratuita y para recorrer a pie que tendrá lugar del 30 de octubre al 8 de noviembre.

Dieciséis negocios locales crean ofrendas en honor a las leyendas que admiran, como parte de la primera "Ruta de las Ofrendas" (Ofrenda Trail) de Wynwood: una celebración gratuita y para recorrer a pie que tendrá lugar del 30 de octubre al 8 de noviembre.

Cortesía
Por Sofía Calvo

MIAMI.– El distrito cultural de Wynwood transformará sus calles del viernes 30 de octubre al domingo 8 de noviembre para albergar el Wynwood Día de los Muertos Ofrenda Trail.

La iniciativa, de acceso gratuito y recorrido autoguiado, es presentada por el Wynwood Business Improvement District (BID) en alianza con el Instituto Cultural del Consulado General de México en Miami, reuniendo a dieciséis comercios locales que erigirán altares tradicionales adornados con cempasúchil, velas, fotografías y pan de muerto.

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Cada ofrenda estará ubicada en el interior de los locales, cerca de los escaparates principales, acompañada por una breve reseña explicativa sobre los homenajeados, permitiendo a los visitantes realizar el recorrido durante el horario comercial de cada establecimiento.

Homenaje a íconos

La ruta rinde tributo a destacadas figuras de la música, el arte y la historia hispanoamericana. Entre las representaciones, Morelia Paletas dedicará su altar a Celia Cruz, Moxy Miami Wynwood recordará a Selena, Cotidiano rendirá homenaje a Juan Gabriel y el restaurante Benito Juárez honrará al expresidente mexicano del siglo XIX. Asimismo, espacios como 27 Club Coffee recordarán a Jimi Hendrix, Auratherapy vinculará a Frida Kahlo con los siete chakras, y COYO Taco junto a SPAW destinarán espacios a las mascotas fallecidas.

"El Día de los Muertos es una tradición viva donde las familias recuerdan a sus seres queridos. Este recorrido abre esa costumbre a todo el vecindario a través de los escaparates de Wynwood", destacaron los organizadores del evento.

Los comercios participantes podrán inscribirse hasta el 6 de noviembre en el certamen anual de altares convocado por el Consulado General de México en Miami. Las ofrendas ganadoras recibirán el reconocimiento de la Embajada de México y serán destacadas en la publicación Casa de México, mientras el BID proyecta consolidar la iniciativa como una tradición anual e incorporar galerías y hoteles en próximas ediciones.

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