Los Premios CINTAS 2026 honran el legado cultural de la diáspora cubana

La Oscar Cintas Foundation anunció sus becados en un acto que se celebró el 20 de octubre en el Knight Center for Music Innovation.

MIAMI.- La Oscar Cintas Foundation anunció los nombres de los becados de los Premios CINTAS 2026, en una ceremonia que se celebró la noche del 20 de octubre en el Knight Center for Music Innovation (University of Miami).

Los premios, con más de seis décadas de historia, reconocen la excelencia cultural de la diáspora cubana en: Arquitectura y Diseño, Escritura Creativa, Composición Musical, Fotografía, y Artes Visuales.

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Los becados fueron seleccionados por un jurado internacional de alto nivel, destacando proyectos que aportan innovación, calidad técnica y conceptual, y contribución al legado cultural cubano.

Becados de los Premios CINTAS 2026

Arquitectura y Diseño

Becado: Carie Penabad

Finalistas: Joe Abreu Feijo, Carie Penabad, Ellen & Laura Sitkin.

Escritura Creativa

Becado: Tanya Rey

Finalistas: Robert Arellano, Ruth Behar, Isabella DeSendi, Gretchen Kerr, Gabriel Ojeda-Sagué, Tanya Rey.

Composición Musical

Becado: Jorge Amado Molina

Finalistas: Jorge Amado Molina, Javier Iha Rodríguez, Luis Alberto Mariño Fernández, Pepe Rivero Rodríguez.

Fotografía

Becado: Lissette Schaeffler

Finalistas: Lisandra Alvarez Valdés, Jesús Hdez-Güero, Pedro Portal, Lissette Schaeffler, Evelyn Sosa.

Artes Visuales

Becado: Ray Azcuy

Finalistas: Ray Azcuy, Tania Bruguera, Alberto Checa, Gabriela García Medina, Hamlet Lavastida, Luis Manuel Otero Alcántara.

La ceremonia reunió a líderes culturales, artistas y coleccionistas, y contó con la participación musical de Nomar Negroni 's Group. Cada becario recibirá un premio de $25,000 USD.

La misión de la Oscar Cintas Foundation permanece firme: preservar, impulsar y celebrar la creatividad cubana en todas sus formas, honrando a quienes amplían las fronteras de la cultura contemporánea y fortalecen el legado artístico de la diáspora

La Oscar Cintas Foundation fue establecida con fondos provenientes del patrimonio de Oscar B. Cintas (1887–1957), exembajador de Cuba en los Estados Unidos, destacado industrial y reconocido mecenas de las artes.

Algunos de los anteriores artistas premiados, por solo mencionar algunos, incluyen: Oscar Hijuelos, María Irene Fornés, Andrés Serrano, Andrés Duany, María Elena González, Lydia Rubio, Arturo Cuenca, José Mijares, Max Borges, Ana Mendieta, Ramón Carulla, Pablo Cano, Teresita Fernández, Emilio Falero, Vicente Dopico Lerner, Hugo Consuegra, Tomás Esson, Juan Antonio Abréu, Ernesto Pujol, José Ramón Díaz Alejandro, Julio Larraz, Ricardo Viera, Armando Lucas Correa, Carmen Peláez, José Ignacio Bermúdez Vázquez, Juan Boza Sánchez, Jorge Martín, Cundo Bermúdez, Luis Vega de Castro y Carmen Herrera.