sábado 12  de  septiembre 2026
RESTAURANTES

Komodo Miami: Sabores asiáticos en un glamuroso entorno de Brickell

El restaurante cuenta con tres pisos y un sofisticado diseño que combina platos de inspiración sudasiática y cócteles innovadores, servidos en un animado ambiente

Pato pekinés, Komodo Miami

Pato pekinés, Komodo Miami

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Bar, Komodo Miami.

Bar, Komodo Miami.

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Camarones tailandeses a la parrilla, Komodo Miami.

Camarones tailandeses a la parrilla, Komodo Miami.

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Dumplings de carne Wagyu, Komodo Miami.

Dumplings de carne Wagyu, Komodo Miami.

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Komodo Miami.

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Brancino, Komodo Miami.

Brancino, Komodo Miami.

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Komodo Miami.

Komodo Miami.

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Ensalada, Komodo Miami.

Ensalada, Komodo Miami.

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New York strip al estilo Szechuan, Komodo Miami.

New York strip al estilo Szechuan, Komodo Miami.

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Merengue crujiente tropical, Komodo Miami.

Merengue crujiente tropical, Komodo Miami.

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Dumplings de chocolate, Komodo Miami.

Dumplings de chocolate, Komodo Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

La cocina panasiática sigue expandiendo su presencia en la escena culinaria del Gran Miami, y Komodo Miami destaca como un restaurante y salón de alta gama en el corazón de Brickell.

El establecimiento de tres pisos presenta un sofisticado diseño que combina la estética de una casa del árbol del sudeste asiático con la energía de la vida nocturna de Miami. Diseñado por la firma neoyorquina ICRAVE, el lugar está concebido como un fastuoso oasis tropical en medio del paisaje urbano de Brickell.

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El área del bar en la planta principal ofrece un entorno de coctelería elegante y exclusivo, con una espectacular estructura de techo rojo, amplio inventario de licores y un ambiente social muy animado.

Propiedad de Groot Hospitality, del empresario David Grutman, Komodo Miami sirve cocina inspirada en el sudeste asiático y creativos cócteles. El chef ejecutivo Alexander Chi lidera la cocina, donde sabores y técnicas tradicionales del sudeste asiático se presentan con un enfoque contemporáneo.

El menú incluye platos pequeños, así como dumplings, dim sum, maki, pato, cordero y mariscos. Sin embargo, para nuestra visita, probamos la cena de tres platos que presenta Miami Spice Restaurant Months, con un precio de $65 y disponible todas las noches hasta septiembre. Este incluye varias selecciones de la oferta regular del menú.

El servicio es atento y meticuloso sin llegar a ser intrusivo. El personal es accesible y conocedor, lo que facilita hacer preguntas y aprender más sobre los platos.

Vea el resumen de vídeos sobre Komodo Miami que destacamos aquí.

Entradas

El menú de Miami Spice ofrece varias entradas, entre ellas el Hamachi jalapeño con vinagreta de cítricos y hojuelas de ajo; la popular ensalada de pollo Komodo con col china (napa), sésamo y wonton crujiente; costillas de cerdo al estilo chino; y camarones tailandeses a la parrilla con salsa de hierbas y jícama crujiente.

Elegimos los camarones tailandeses a la parrilla (dos piezas). Grandes y carnosos, los camarones llegan de la parrilla con sabor y ligeramente ahumados. La salsa de hierbas, infundida con especias del sudeste asiático, añade una nota fragante, fresca y ligeramente ácida que realza la riqueza del camarón. La jícama crujiente aporta un toque fresco y refrescante, creando un contraste agradable con la suavidad del camarón, al tiempo que equilibra cualquier sabor intenso.

Para quienes buscan una entrada más contundente, los dumplings de carne Wagyu están disponibles por un suplemento de $9. La carne de calidad prémium tiene un rico e intenso sabor sabroso y está complementada con sutiles notas de ajo y jengibre. La salsa ponzu con chile añade acidez y algo de picante, ofreciendo un contrapunto ideal a la riqueza de la carne.

Platos principales

El menú de cena de Miami Spice también ofrece a elegir entre maki de atún, pollo frito con pimienta, limón y wasabi, media ración de brancino (lubina) y New York strip al estilo Szechuan, este último disponible por un suplemento de $12.

El medio brancino resulta ser una carene ligera, tierna y jugosa, con un sabor a pescado limpio y naturalmente delicado. Otro detalle que hace partcularmente interesantes este plato es la salsa, que combina la riqueza de la clásica beurre blanc francesa con la profundidad sabrosa del shoyu japonés. El resultado es una combinación cremosa y llena de sabor que complementa al pescado sin saturarlo.

Suplementos adicionales incluyen medio pato pekinés por $65, un sabroso arroz frito Wagyu por $10 y coles de Bruselas con glaseado de chile y pimiento rojo con chalotas crujientes por $10.

Postres

Para el postre, puede elegir entre dumplings de chocolate y merengue crujiente tropical.

Los dumplings de chocolate ofrecen un final de chocolate intenso equilibrado con fruta ácida y un toque de sal. El merengue crujiente apuesta por un enfoque más ligero, combinando frutas tropicales refrescantes con un crujido dulce y etéreo, junto a una rica cremosidad.

El menú regular de Komodo Miami refleja su posicionamiento de esplendidez, pero la oferta de Miami Spice hace que el restaurante sea más accesible sin dejar de destacar muchos de sus sabores emblemáticos.

El restaurante y bar fusionan un entorno glamuroso, un servicio atento y profesional, y un menú inspirado en los diversos sabores del sudeste asiático. En medio del acelerado entorno urbano de Brickell, su frondoso diseño de varios niveles añade un sello distintivo al lugar, mientras que la cocina ofrece una experiencia culinaria sabrosa y sofisticada.

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