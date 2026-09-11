Juez en EEUU busca reconocer el Ajuste Cubano a migrantes ingresados sin Parole

Fotografía que muestra la fachada del Palacio de Justicia Federal Wilkie D. Ferguson Jr. este jueves, en Miami (Estados Unidos). Una jueza federal de Miami determinó que tiene jurisdicción para avanzar en una demanda que busca la regularización de hasta medio millón de cubanos en Estados Unidos, lo que los abogados del caso calificaron como una "victoria importante" y un paso clave para abrirles de nuevo las puertas a la ley migratoria del Ajuste Cubano.

MIAMI.- La jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, determinó que el tribunal posee jurisdicción para avanzar en la demanda que busca la regularización migratoria de hasta medio millón de ciudadanos cubanos en Estados Unidos. La magistrada rechazó la petición de desestimación presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otorgó el plazo de una semana a la representación legal del gobierno para modificar su solicitud.

El recurso fue presentado por un grupo inicial de 992 cubanos que ingresaron por la frontera con México. Los demandantes forman parte de los estimados 500,000 a 600,000 ciudadanos de la isla que entraron a territorio estadounidense tras el fin de la política de " Pies secos, pies mojados " en 2017, disposición decretada por el entonces presidente Barack Obama que permitía la permanencia legal a quienes pisaban suelo estadounidense.

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Claves del proceso judicial y alcance de la demanda

Argumento central: la defensa sostiene que las autoridades migratorias procesaron y liberaron a los ciudadanos cubanos con documentación incorrecta en la frontera, omitiendo el otorgamiento del estatus legal que les correspondía por ley.

Certificación colectiva: el tribunal deberá resolver si certifica el caso como una "acción colectiva" nacional, lo que extendería la protección procesal a todos los migrantes cubanos en situaciones similares.

Objetivo de los demandantes: Declarar la elegibilidad al Ajuste Cubano para las personas que carecen del documento de parole humanitario, permitiendo que cada individuo tramite su residencia o pida la reapertura de su expediente en caso de tener orden de deportación.

El abogado Mark Prada, quien lidera la demanda, explicó a la salida del tribunal que el propósito es "abrir la puerta a aplicar al Ajuste Cubano a la mayor cantidad de gente posible" para que posteriormente cada persona continúe su trámite individualmente ante las autoridades correspondientes.

La Ley de Ajuste Cubano, promulgada en 1966 por el presidente Lyndon B. Johnson, establece un procedimiento especial y simplificado para que los ciudadanos de Cuba obtengan la residencia permanente tras cumplir un año de residencia en el país.

Por su parte, la abogada Claudia Cañizares señaló la impaciencia dentro de la comunidad cubana ante un caso de alto impacto, destacando que la propia magistrada urgió a las partes a agilizar el proceso. La demanda avanza en un contexto marcado por el incremento de arrestos de migrantes y la reducción en la concesión de permisos de residencia por parte de la administración federal.

FUENTE: Con información de EFE