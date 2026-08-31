Casadonna: inspiración italiana con platos de sello propio

Hay cientos de restaurantes italianos en el área metropolitana de Miami, desde pizzerías y delis informales hasta sofisticados establecimientos de alta cocina. Casadonna ocupa el extremo exclusivo de ese espectro y se distingue tanto por su ambiente y diseño como por su propuesta gastronómica.

El área interior ocupa el histórico edificio del Miami Women’s Club, construido en 1926 en estilo Mediterranean Revival e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La combinación de una arquitectura atractiva y un diseño contemporáneo proporciona al restaurante identidad propia.

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Casadonna es propiedad de una sociedad entre Groot Hospitality y Tao Group Hospitality, y sus interiores fueron diseñados por Ken Fulk, incluido en la lista AD100 de destacados diseñadores. El diseño es, claramente, uno de los principales atractivos del restaurante: altamente estilizado, elegante, sofisticado y exclusivo. Está concebido para una clientela moderna de Miami que disfruta de “ver y dejarse ver”, con un ambiente animado y sofisticado que se acerca a la energía de la vida nocturna de la ciudad durante las horas de mayor actividad de fin de semana.

En el exterior, los jardines y espacios del patio fueron creados por el diseñador Raymond Jungles. El área exterior incluye una notable terraza frente a la bahía y un salón al aire libre a pocos pasos del mar resplandeciente de la bahía de Biscayne.

El menú sigue lo que podría describirse como una fresca dolce vita junto al mar, inspirándose en las tradiciones culinarias de la costa italiana mientras incorpora interpretaciones distintivas propias.

Durante nuestra visita, nos ofrecieron el menú de precio fijo de Miami Spice Restaurant Months, que en agosto incluía un brunch de tres platos por $40 los domingos y presentaba algunas de la opciones del menú habitual del restaurante. Los sábados se ofrece un menú de almuerzo por $40, mientras que el menú de cena de $65 también está disponible todas las noches hasta septiembre.

El equipo de servicio es atento, aunque el elevado volumen de clientes durante los períodos de mayor actividad puede poner a prueba la consistencia del servicio.

Entradas

El menú de brunch de agosto ofrecía la posibilidad de elegir entre Hamachi crudo con relish de pepperoncini y aceite de oliva extra virgen; Baby Gem Caesar con Parmigiano Reggiano, limón y pan rallado con ajo; calamari fritti con calabacín, cherry pepper y alioli de limón y alcaparras; o tartar de carne de res con pimiento rojo asado, semillas de mostaza y focaccia a la parrilla, con un suplemento de $5.

Elegimos el Hamachi crudo y el calamari fritti.

Curiosamente, el crudo utiliza Hamachi japonés, un pequeño recordatorio de que la inspiración italiana de Casadonna no se limita estrictamente a Italia. Es un aperitivo ligero y elegante, elaborado con finas láminas del pez crudo y en suave limón, de sabor cemoso, suave y limpio.

El pescado está acompañado por un sabroso y ácido relish de pepperoncini y un chorrito de aceite de oliva extra virgen. La combinación equilibra la riqueza del pescado con una refrescante acidez y un sutil toque picante aportado por el pepperoncini.

El calamari fritti es un aperitivo caliente más tradicional, que combina calamares fritos y crujientes con calabacín frito y cherry peppers, acompañado de un cremoso alioli de limón y alcaparras.

Platos principales

Una de las decepciones del menú de brunch de agosto fue la ausencia de pasta, quizás el plato más estrechamente asociado con la experiencia gastronómica italiana.

El menú de cena de Miami Spice de septiembre sí incluye pasta, con Mezze Rigatoni Amatriciana, guanciale, tomate y ricota batida.

Las opciones del brunch de agosto incluían Omelette Florentine, con espinaca joven, tomate, Gruyère y papas; Smoked Salmon Pizza, con crema de cebollino y mascarpone, alcaparras y cebolla cortada en finas láminas; Roasted Porchetta Sandwich, con hinojo en láminas, alioli de ajo y ciabatta a la parrilla; Grilled Salmon & Grain Bowl, con quinoa, hierbas, pepino y vinagreta de harissa; y Steak & Eggs, con papas y salsa au poivre, con un suplemento de $8.

Elegimos la Smoked Salmon Pizza y el Roasted Porchetta Sandwich.

La Smoked Salmon Pizza es la interpretación de Casadonna de la pizza, con una fina masa estilo flatbread untada con una rica crema de cebollino y mascarpone, cubierta con salmón ahumado, alcaparras y cebolla morada cortada en finas láminas.

Debido a que el delicado salmón ahumado y el mascarpone se incorporan después de hornear la masa, esta debería cocinarse completamente antes de añadir los ingredientes. En nuestro caso, la masa se habría beneficiado de unos minutos adicionales en el horno para alcanzar el acabado ligero y crujiente que se espera de una pizza.

El Roasted Porchetta Sandwich toma una preparación italiana tradicionalmente informal y la eleva mediante ingredientes de calidad y una cuidadosa elaboración. La carne de cerdo deshuesada se somete a un prolongado proceso de cocción lenta y se sazona con sabores clásicos como hinojo, ajo y romero. El resultado es una carne tierna y sabrosa, servida sobre pan ciabatta a la parrilla con alioli de ajo, hinojo en láminas y papas fritas doradas y crujientes.

Ambos platos combinan muy bien con una cerveza italiana o un sabroso Chianti.

Postre

El tema italiano continúa en los postres, con la posibilidad de elegir entre Chocolate Budino o Seasonal Gelato.

El Chocolate Budino es una rica crema de chocolate servida con crujiente de arroz y salsa de caramelo salado, creando una combinación de sabores cremosos, dulces y ligeramente salados.

El gelato de temporada ofreció una alternativa más ligera, con una textura cremosa y una refrescante nota cítrica.

Para obtener información sobre los menús especiales de Miami Spice de septiembre de Casadonna, visite CasadonnaMiami.

Casadonna ofrece una experiencia gastronómica de categoría en Miami al combinar un estilo contemporáneo con influencias de la cocina italiana tradicional. Su sofisticado diseño y su ubicación frente al mar le proporcionan una identidad distintiva, mientras que el menú de Miami Spice ofrece la oportunidad de conocer su propuesta de entorno y cocina a un precio más accesible.

Casadonna

1737 North Bayshore Drive

Miami, Florida

305-475-2272

Servicio de valet parking disponible.