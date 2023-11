Kourtney Kardashian y Travis Baker dan la bienvenida a su hijo Rocky

Hasta los momentos, ni Kourtney ni Travis se han pronunciado al respecto, así como tampoco lo ha hecho ninguno de los integrantes de la popular familia que expone su vida en el reality The Kardashians.

Lo que sí es seguro es que el pequeño Rocky ha llegado para llenar de felicidad la vida de sus padres, quienes estuvieron por mucho tiempo sometiéndose a tratamientos de fertilidad, Fecundación In Vitro (FIV) y recetas naturales para lograr concebir un bebé.

"Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá", dijo Kardashian en un episodio de la última temporada del programa Keeping Up With The Kardashian.

Complicaciones en el embarazo

Sin embargo, tras lograr el embarazo, el proceso de gestación no fue sencillo. Hace dos meses la pareja vivió un momento de angustia cuando un malestar sorprendió a Kourtney, de 44 años, y tuvo que someterse a una cirugía fetal.

A través de una publicación en Instagram, Kardashian, quien se encontraba entonces en el último trimestre de su embarazo, agradeció a los médicos que la atendieron por salvar la vida de su cuarto hijo, el primero con el rockero, de 47, y aseveró que el apoyo de su esposo y de su madre fue fundamental durante el difícil proceso que atravesó.

“Estaré eternamente agradecida con los increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida con mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme, eres mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto”, escribió Kourtney junto a una fotografía en la que su mano y la de Travis se encuentran entrelazadas.

La primogénita de Kris Jenner señaló que en sus embarazos previos nunca tuvo un momento similar, por lo que desconocía lo que estaba viviendo y sintió muchísimo miedo. Sin embargo, este obstáculo la ha hecho consciente de lo que otras mujeres padecen y les brindó su apoyo.

“Como alguien que ha tenido tras embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comprender esa sensación de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo”.

Ahora, Rocky se convierte en el hermano menor de Mason, Penélope y Reign, de 13, 10 y 8 años respectivamente, hijos de Kourney con su expareja Scott Disick; y Landon y Alabama, de 19 y 17 años, hijos de Travis con Shanna Moakler.



Además, Barker tiene una hija adoptiva, Atiana, de 22 años, hija de su primera esposa.