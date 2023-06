Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan sexo de su bebé

PERFIL Kourtney Kardashian vive la tensión entre su ex y su esposo

Acto seguido, Kourtney y Travis se abrazan y besan en medio de los gritos de celebración de las personas que estuvieron presentes en el emotivo momento.

Las reacciones no se hicieron esperar y hasta ahora la publicación en la cuenta de Instagram de la también empresaria tiene más de dos millones de Me gusta.

Kourtney Kardashian, de 44 años, y Travis Scott, de 47, se comprometieron en octubre de 2021. Se casaron en secreto en Las Vegas, luego de la ceremonia de los Premios Grammy en abril de 2022, aunque aseguraron que no se trató de un intercambio de votos legalmente vinculante.

Posteriormente, la pareja se casó en el juzgado de Santa Barbara en mayo de 2022. No obstante, la unión fue celebrada a lo grande en una lujosa ceremonia en Portofino, Italia, en Villa Olivetto, propiedad de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, los diseñadores de la famosa casa de moda Dolce & Gabbana.

La socialité tiene tres hijos: Mason (13), Penelope (10) y Reign (8), frutos de su relación con Scott Disick. Por su parte, Barker tiene dos hijos biológicos: Landon (19) y Alabama (17), y una hijastra llamada Atiana (24); todos de su anterior matrimonio con Shanna Moakler.

Por medio del programa de telerrealidad de Hulu The Kardashians Travis y Kourtney compartieron el proceso de fertilidad al que se sometieron. No obstante, en septiembre de 2022, Kardashian dijo al medio The Wall Street Journal que habían pospuesto el tratamiento para concentrarse en la boda.

