Kylie Minogue anuncia residencia en Las Vegas

“He actuado un par de veces en Las Vegas, pero como parte de una gira, y particularmente cuando hice la gira Showgirl en 2004. En ese momento dijimos: ‘oh, esto se siente como un espectáculo en Las Vegas'. Luego, cuando hice Aphrodite, que fue una gira con tantas obras hidráulicas en fuentes de precisión. Mi equipo en ese momento seguía diciendo, '¿por qué no es esto en Las Vegas? Tenemos que hacerlo en algún momento'”, comentó la cantautora, según reseñó la revista Variety.

Minogue señaló que siempre quiso tener esta oportunidad, pero no quería hacerlo estando aún joven en la industria ni tampoco en el ocaso de su carrera. Considero que este ha sido el momento preciso para emprender este reto. “Siento que me he ganado el derecho y tengo la experiencia para realmente disfrutar estar allí”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylie Minogue (@kylieminogue)

Sobre lo que sus seguidores deberán esperar de esta residencia, Kylie asegura que será una mezcla de momentos íntimos, pero también un momento que abarcará una experiencia llamativa. No obstante no profundizó en los detalles del espectáculo.

“Quiero que sea el tipo de esencia en lo que se ha convertido un desfile de Kylie, suficiente glamour y abandono. Tengo algunas versiones de canciones que no se han escuchado, como reinterpretaciones de canciones, lo cual es emocionante. Bailes de cama en vivo, disfraces increíbles. Esa es la base y luego veremos qué sorpresas se nos ocurren”, destacó.

El anuncio de este show precede al lanzamiento de su nuevo disco Tension, el cual llega a las plataformas musicales el 22 de septiembre.

Las entradas para la residencia de la cantante australiana saldrán a la venta el próximo 9 de agosto.

