Laura Chimaras: "La fe ha sido mi motor"

Pero ante la partida de su padre a su corta edad, cabe preguntarse ¿a qué se aferró Laura Chimaras para transformar su duelo y dolor en esperanza para ella y para muchos?. La respuesta: la fe.

"Sin la fe yo no pudiese avanzar porque la fe es la certeza ciega de que mañana puede ocurrir algo mejor. Si yo no tuviese la ilusión de llenar teatros con poemas, llenar teatro a través de un libro y la literatura, creo que nunca hubiese avanzado. Por eso la fe ha sido mi motor, ha sido mi fuerza, ha sido todo lo que tengo dentro de mí para poder avanzar y creo que eso es como cuando se tiene un legado. Es como cuando llevas una mochila que dice: 'yo quiero que todos sean personas de fe', aunque suene cursi a veces. Pero, bueno, eso es lo que soy y por eso la hablo tanto y la comparto tanto", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS la artista, quien reside entre Caracas y Miami.

Laura-Chimaras-cortesía-3.jpg La escritora, poeta y filósofa venezolana Laura Chimaras presenta su gira Nunca pierdas la fe. Cortesía/Vía Giselí Elie

Y para Laura Chimaras, esa fe que describe la ha visto reflejada constantemente en pequeños o grandes actos. El más emblemático -hasta ahora- ha sido la superación del duelo tras el asesinato de su padre, el 24 de abril de 2007.

"Siento que los actos de milagros los experimento constantemente, pero creo que el más impactante ha sido -evidentemente- el de mi papá, que nunca imaginé no llorarlo más o no sentirme mal por haberlo perdido o poder decir 'papá' y estar bien o hablar de él; no pensé que eso iba a ocurrir porque la situación fue excesivamente fea y el hecho de que haya ocurrido digo: 'ok, esto es un milagro'. Claro, uno dispone y hace muchas cosas para sentirse mejor, pero también hay algo interno, divino que uno no puede tocar, algo intangible que te está moviendo hacia ese camino de luz", contó la protagonista de la telenovela Libres como el viento.

De actriz a escritora

El ADN de Laura Chimaras está lleno del mundo del espectáculo al ver desde pequeña a su papá actuar en diversos proyectos televisivos y luego seguir sus pasos al incursionar en la actuación en plena adolescencia. Sin embargo, ese mundo de las luces y cámaras -de una u otra forma- la fue llevando a las letras y hoy se materializa con cuatro libros: La historia de una adicta (2016), Pasiones narcóticas (2017), Palabras perdidas (2019) y Nunca pierdas la fe (2021). Este último la consagra como conferencista al hablar de la certeza de lo se espera y la convicción de lo que no se ve en diversos escenarios del mundo.

"Yo no sé si lo determiné, yo lo sentí. La escritura me consiguió y yo la conseguí a ella y tuvimos un encuentro como: 'epa, quiero transitar la vida contigo'. O por ahora digo que siempre; me siento a salvo con ella. Cada vez que me paso algo, escribo; cada vez que quiero contar algo, escribo; cada vez que me siento mal, escribo; cada vez que estoy feliz, escribo. Entonces, ella es mi fiel compañera para todo. Así que creo poder envejecer escribiendo", confesó al contar cómo la literatura la proyecta en vivo a su audiencia.

"El público escucha nueve poemas, cada uno de ellos con letras que inspiran; otros te hacen sentir nostálgico o feliz. Los temas van desde el caos al orden, se habla del duelo y su horrible forma de dañarnos la vida, pero también de cómo enfrentarlo para poder crear una nueva realidad. Toco temas de los miedos, confusión y dolor para que eso nos lleve a introducirnos en el sentido de nuestras vidas, y así buscar entender el orden que necesitamos. Un show que empieza en caos para buscar terminar en orden. La idea es lograr que las personas tomen conciencia, se eduquen y se llenen de ganas de vivir”, detalló al hablar sobre lo que ofrece en su gira Nunca pierdas la fe.

Con dicha gira, Chimaras ha tenido la oportunidad de llegar a muchas ciudades del mundo, pero hay dos que son importantes para su vida: Caracas y Miami. En la primera, nació; en la segunda, sigue construyendo su hogar.

"En Venezuela me siento en casa; en Miami, todavía la sigo construyendo. Cuando llego (a Miami) me siento muy bien, gracias a Dios tengo toda mi familia conmigo y tengo mi hogar aquí, mi esposo; es decir, todo se ha construido muy lindo, pero cuando llegas a tu tierra es como decir: 'yo sé que aquí es donde pertenezco, aquí sí pertenezco; allá (Miami), lo estoy construyendo'", expresó, al agradecer a la Capital del Sol por las oportunidades que ha tenido.

"Pero al final son emociones muy lindas porque Miami también me ha brindado una cantidad de oportunidades. No solo aprender un segundo idioma sino trabajar en plataformas grandes, evolucionar por mí misma. Así que estoy muy agradecida con lo que he vivido en Miami y lo que sigo construyendo en la ciudad", finalizó Laura Chimaras.

Las entradas para Nunca pierdas la fe se pueden adquirir a través de este enlace: https://linktr.ee/LauraChimaras.