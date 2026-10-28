miércoles 28  de  octubre 2026
OBITUARIO

Fallece Susan Saint James, estrella de las series "McMillan & Wife" y "Kate & Allie"

La muerte de Susan Saint James fue confirmado a la revista People por su representante, mientras que la familia emitió un comunicado en Instagram

La familia de la actriz la describió como una persona generosa a través de un comunicado compartido en redes.
La familia de la actriz la describió como una persona generosa a través de un comunicado compartido en redes. Captura de pantalla/Instagram/@susie1q
Por Valentina Gil

CALIFORNIA.- Susan Saint James, la protagonista de populares series como McMillan & Wife, junto a Rock Hudson, o Kate & Allie, falleció en Los Ángeles a los 80 años tras haber sido diagnosticada con cáncer de páncreas.

Su muerte fue confirmado a la revista People por su representante, mientras la familia emitió un comunicado en el que describió a la actriz como una persona "generosa con su tiempo y su energía —recursos que valoraba más que el dinero— y que se sentía instintivamente inclinada a ayudar a cualquiera que necesitara apoyo".

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Susan Saint James estuvo casada durante 45 años con Dick Ebersol, ejecutivo de la cadena NBC y en 2004, Teddy, el hijo de 14 años de la pareja, perdió la vida en un accidente aéreo en Colorado.

Una pérdida para la televisión estadounidense

La actriz se convirtió en una figura habitual de la televisión a finales de la década de 1960 con la serie de la NBC The Name of the Game, un drama en el que interpretaba a la asistente de investigación Peggy Maxwell. Este papel le valió tres nominaciones a los premios Emmy de los que ganó uno.

Posteriormente, protagonizó junto a Hudson la serie McMillan & Wife, en la que interpretó a Sally McMillan, la pareja de un comisionado de policía de San Francisco, entre 1971 y 1976. Su actuación le valió tres nominaciones más a los Emmy.

En 1984, Saint James regresó a la televisión con la comedia dramática familiar de la CBS Kate & Allie, donde compartió protagonismo con Jane Curtin interpretando a dos madres divorciadas que deciden criar a sus hijos juntas en un apartamento de Manhattan. La serie se emitió durante seis temporadas en la CBS y le valió a Saint James otras dos nominaciones a los Emmy.

Más allá de su faceta como actriz, fue una defensora de los Special Olympics (Juegos Olímpicos Especiales) durante mucho tiempo. En 2008, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

FUENTE: Con información de EFE

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