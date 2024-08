La actriz Danielle Fishel revela que padece cáncer de mama

La actriz Danielle Fishel junto a sus compañeros del podcast "Pod Meets World" Rider Strong y Will Friedle.

MIAMI.- La actriz Danielle Fishel , protagonista de la serie Boy Meets World, compartió en su podcast Pod Meets World, el cual presenta junto con sus compañeros de reparto Rider Strong y Will Friedle, que le diagnosticaron carcinoma ductal in situ (DCIS) de alto grado con microinvasión, un tipo de cáncer de mama en etapa temprana.

"Recientemente me diagnosticaron DCIS con alto grado de microinvasión, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama. (...) Voy a estar bien. Me van a operar para removerlo", manifestó.