La actriz Marlene Favela confirma su divorcio

"Se han manejado muchas versiones, se han manejado muchas cosas al respecto. Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas", declaró la protagonista de "Gata salvaje".

La actriz, también aclaró que esta decisión no atiende a compromisos profesionales asociados al mundo del espectáculo. "Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente de escoger al hombre con el que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida. Y así lo hice; incluso, tan plena que en mi vida profesional ya había hecho todas las cosas que quería, ya estaba muy satisfecha con lo que había logrado y era momento de dar un siguiente paso", aseveró Favela. "Mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera", agregó.

De esta manera, Marlene Favela, de 42 años de edad, se encuentra en trámites para poner fin a su matrimonio de tres años con George Seely, quienes tuvieron una hija en común de nombre Bella Seely Favela.

"Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él, nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona", aclaró la mexicana.